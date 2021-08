Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 agosto/ Calo dei ricoveri, -25 pazienti

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 26 agosto 2021. Continua la pubblicazione del report riguardante tutti i dati relativi alla pandemia di covid, a cominciare dai nuovi contagi, che nella giornata di ieri sono risultati essere in totale 7.548, a fronte di 244.420 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari. Numeri quindi tutto sommato in linea con quelli degli scorsi giorni, così come si evince anche dal tasso di positività, a ieri al 3.1 per cento, in crescita di 0.8 punti percentuali.

Anche nelle ultime 24 ore si sono purtroppo registrati dei decessi, un totale di 59 morti da covid (uno in meno di ieri), che hanno portato il computo dal 20 febbraio 2020 a quota 128.914. In merito alla situazione ospedaliera, continua l’aumento di posti letto occupati anche se al momento non vi sembrano particolari preoccupazioni, ed anzi, nelle scorse 24 ore si è registrata una doppia riduzione: in terapia intensiva vi sono ad oggi 499 pazienti (-12 rispetto a ieri), mentre in area medica il dato segna 4.023 ricoverati, dato decresciuto di 13 rispetto all’ultima comunicazione. La Lombardia, infine, ha comunicato 605 nuovi contagi (qui il bollettino).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 AGOSTO: IL PUNTO DI SEBASTIANI

I dati non sono allarmanti ma mostrano comunque una curva che si è appiattita, mantenendosi comunque costante. Secondo il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche ( Cnr), negli ultimi giorni qualcosa sta cambiando: “Dopo aver stazionato su un plateau per circa dieci giorni, l’analisi delle differenze settimanali della curva dei positivi totali rivela negli ultimi quattro giorni una ripresa del contagio. Da confermare con i dati dei prossimi giorni”.

Quindi Sebastiani ha aggiunto, in merito alla situazione ospedaliera: “continua la frenata della crescita della curva media degli ingressi giornalieri nelle unità di terapia intensiva, che dovrebbe raggiungere il massimo tra 5-7 giorni”. Il matematico ha concluso la sua disamina spiegando come si notino “minimi segni iniziali di frenata della crescita della curva media dei decessi a livello nazionale, che dovranno essere confermati dai dati dei prossimi giorni”.

