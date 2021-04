Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 aprile/ Calano ricoveri, morti ancora alti

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino coronavirus del Ministero della Salute, il report aggiornato ad oggi, lunedì 26 aprile 2021, in cui scopriremo quanti sono stati i nuovi contagi nelle scorse 24 ore, quanti i ricoverati e il numero dei morti. Come sempre, essendo lunedì, i numeri saranno al ribasso, visti i pochi laboratori aperti nel weekend e i pochi tamponi processati, nell’attesa, andiamo a rivedere il bollettino di ieri, quando i contagi scoperti sono stati 13.817 a fronte di 320.780 tamponi processati fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività in calo, passato dal 4.7% di sabato al 4.3 di ieri.

Purtroppo non tende a scemare il numero dei morti, ancora una volta sopra i 300, ieri 322 (sabato erano state 342), per un computo aggiornato di vittime pari a 119.021 da febbraio 2021. Bene invece la situazione ospedaliera, con 85 posti liberati in terapia intensiva (totale pazienti 2.894), e altri 469 nei reparti di degenza ordinaria, dove troviamo 20.971 ricoverati. La regione con più casi, infine, è stata ancora una volta la Lombardia (qui il report completo), con 1.967 casi emersi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 APRILE, BASSETTI CONTRO IL COPRIFUOCO

Intanto da oggi gran parte dell’Italia entra in zona gialla, ma il coprifuoco resta dalle ore 22:00 nonostante i contagi stiano calando e le vaccinazioni continuando. Una scelta che ha fatto storcere il naso al professor Matteo Bassetti, che in collegamento con Stasera Italia ha ammesso: “La stagione estiva ci viene incontro, a patto di mantenere le distanze. I contagi all’aria aperta saranno uno su mille, ha poco senso colpevolizzare le strutture in esterni, si perde di vista l’obiettivo. Occorrerebbe piuttosto limitare i contagi dove si concentrano, sui mezzi pubblici, in famiglia, negli ospedali. Ma bar e ristoranti lasciateli stare. Credo sia sbagliato puntare il dito sempre contro le attività regolamentate. Siamo stati sei mesi chiusi, e i contagi continuavano a crescere a prescindere”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 APRILE





