Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 aprile/ Positività 17.9%, +25 ricoveri

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 26 aprile 2022. Il report giungerà come sempre nel pomeriggio odierno e dopo un giorno di festa qual è stato il 25 aprile, è probabile che i numeri siano in forte ribasso alla luce dei pochi tamponi processati. Nell’attesa rivediamo brevemente proprio il report di ieri, che ha comunicato 24.878 nuovi casi di positività su 138.803 test analizzati fra antigenici rapidi e molecolari.

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sui tamponi totali, è stato pari al 17.9 per cento, mentre il numero dei morti resta ancora molto alto, ieri altri 93 decessi, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 138.803 vittime da covid. Negli ospedali, invece, troviamo al momento 416 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, e dato identico rispetto al precedente report, mentre in area medica il dato segna quota 10.050, per un incremento di 25 allettati. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, che da bollettino di ieri ha comunicato 2.359 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 APRILE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Numeri quindi tutto sommato positivi quelli del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, anche se i contagi restano ancora molto alti, e soprattutto il tasso di positività continua a rimanere oltre il 10 per cento, volgendo quasi verso il 20, di conseguenza, ogni 10 testati, quasi due risultano avere il covid. Proprio per questo il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano, membro della task force anti covid di regione Lombardia, e noto docente di virologia della Statale, consiglia ancora le mascherine al chiuso.

“La circolazione del contagio è elevata, terrei le mascherine al chiuso ancora e dovrebbe esser tolta gradualmente nel corso del tempo in tutti i luoghi pubblici, per eliminarle andrei avanti con progressione”, le parole del medico rilasciate a Rai Radio1. “Dal punto di vista medico – ha concluso Pregliasco – io suggerisco di tenere la mascherina ancora un mesetto”.











