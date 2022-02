Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 febbraio/ -459 ricoveri, positività 9.3%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 26 febbraio 2022, penultimo giorno della settimana. Come sempre oggi scopriremo l’ufficialità in merito ai nuovi colori delle regioni per la sette giorni che inizierà lunedì, ma non dovrebbero essere previste particolari sorprese visto che tendenzialmente in ogni zona del nostro Paese la situazione è in miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le ospedalizzazioni. La conferma la si è avuta per l’ennesima volta nell’ultimo mese anche nel bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 40.948 a fronte di 440.115 tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività si mantiene ancora sotto al 10 per cento, leggasi 9.3%, mentre negli ospedali si è registrato un nuovo doppio calo: meno 40 pazienti in terapia intensiva, per un totale pari a 799 allettati, ed altri 419 in meno in area medica, per un computo aggiornato di 11.706 ricoverati. Resta purtroppo ancora alto il numero dei morti da covid, ieri altri 193, mentre, per quanto riguarda la Lombardia, il bollettino di ieri comunicava in totale 4.599 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 FEBBRAIO: LOMBARDIA VERSO LA ZONA BIANCA

Situazione che sta fortemente migliorando nelle ultime settimane in tutta Italia, a cominciare proprio dalla Lombardia, una delle regioni maggiormente colpite dalla quarta ondata, con picchi di cinquantamila contagi al giorno ai primi del mese di gennaio. La Lombardia sta però vivendo gli ultimi giorni in zona gialla per fare ritorno, da lunedì 28 febbraio, in quella bianca, e ieri lo ha ribadito per l’ennesima volta il presidente Attilio Fontana: “Da lunedì saremo in zona bianca”, le sue parole commentando i dati analizzati dalla Cabina di Regia di Iss e Ministero della Salute.

Il governatore ha aggiunto che “da due settimane i parametri di riferimento della Lombardia siano in costante miglioramento. Il tasso di occupazione dei ricoveri in terapia intensiva, ad esempio, è sceso a 6,1% e quello dei ricoveri in area medica all’11,4%. Soprattutto la percentuale di positività sui 100.000 abitanti si attesta al 7,5%, sotto la media nazionale che è del 10,3%”.



