Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 marzo/ 1.500 morti nelle ultime 72 ore

E’ tempo di andare ad analizzare il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, venerdì 26 marzo, il nuovo report è atteso dopo le ore 17:00, e aggiornerà la pandemia covid in Italia con i nuovi contagi, il numero dei morti, la situazione ospedaliera, il tasso di positività e altri dati fondamentali per capire l’andamento della curva. La speranza, ovviamente, è che i numeri possano confermarsi in leggero ribasso come vistosi negli ultimi sette giorni, e ciò significherà che il picco sarà stato fortunatamente raggiunto. Intanto andiamo a rivedere il bollettino di ieri, quando sono stati comunicati 23.696 contagi a fronte di 349.472 tamponi fra antigenici e molecolari.

Ciò significa che il tasso di positività è stato del 6.8% contro il 5.8% di mercoledì (i casi erano invece stati 21.267 con 363.767 tamponi). Per quanto riguarda i morti da covid, sono stati comunicati altri 460 decessi, per un totale pari a 106.799 da inizio pandemia, il 21 febbraio del 2020. La situazione ospedaliera racconta invece di 32 posti letto in terapia intensiva (totale 3.620), infine le regioni con più casi, e ancora una volta è la Lombardia (qui il report completo) quella che ha fatto registrare più contagi, leggasi 5.046

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 MARZO: SILERI VS ASTRAZENECA

Intanto nella giornata di oggi sono attesi i nuovi dati da parte della Cabina di Regia che stabiliranno quali saranno i colori per i prossimi giorni. Si tratta di una giornata quindi molto significativa in quanto alcune regioni potrebbero passare dall’arancione al rosso e viceversa, prima della stretta di Pasqua. Ricordiamo che il giallo fino al 6 aprile prossimo è stato “abolito” di conseguenza anche per la prossima settimana saranno solo due le colorazioni del Belpaese, con l’aggiunta del bianco. In attesa dei nuovi colori non si placano le polemiche sui vaccini, ed in particolare nei confronti di AstraZeneca, che non starebbe rispettando i contratti siglati con l’Ue in merito alla consegna delle dosi, come ribadito anche ieri dal viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, parlando con i colleghi di SkyTg24.it: “Non sta onorando i contratti in maniera impeccabile. Il numero di dosi che ci hanno consegnato sono largamente inferiori alle attese. Capisco i problemi di produzione che hanno avuto – ha affermato il sottosegretario – ma questi problemi dovranno essere risolti il prima possibile per garantire all’Italia e a tutta l’Europa le dosi che erano nel contratto. Vigilare sui lotti che transitano per capirne la provenienza e la destinazione”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, 25 marzo.

