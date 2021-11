Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 novembre/ Positività 2.1%, +75 ricoveri

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di quest’oggi, venerdì 26 novembre 2021, è atteso nel tardo pomeriggio, indicativamente dopo le 17:00. Quella di oggi sarà una giornata molto importante in quanto, come da copione per ogni quinto giorno della settimana, sono attesi i risultati del monitoraggio e della cabina di regia, da cui deriveranno i colori delle regioni per i giorni che verranno. Quasi sicuramente si verificherà un peggioramento per il Friuli Venezia Giulia, come del resto già annunciato una settimana fa dal governatore Fedriga, e a rischio vi è anche la provincia autonoma di Bolzano e in generale l’Alto Adige.

In attesa delle decisioni ufficiali andiamo a rivedere brevemente i numeri del bollettino di ieri, a cominciare dai contagi, in totale 13.764 su 649.998 tamponi processati. Il tasso di positività è stato del 2.1 per cento, mentre il numero delle vittime da covid è stato di 71. Negli ospedali continua a crescere il numero di ricoverati in terapia intensiva, ad oggi 588 (+15), così come quello in area medica, leggasi 4.689 per un aumento di 60 allettati. Infine il numero di contagiati in Lombardia, ieri pari a 2.302 (qui il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 NOVEMBRE: I NUMERI DELLA FONDAZIONE GIMBE

I dati sono notevolmente peggiorati questa settimana e lo ha certificato nella giornata di ieri anche il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe di Milano. In particolare vi sono 18 province italiane dove l’incidenza su 100mila abitanti ha superato la quota di 150 casi e precisamente Trieste (674), Gorizia (492), Bolzano (442), Forlì-Cesena (311), Padova (274), Rimini (249), Aosta (248), Ravenna (214), Treviso (213), Venezia (213), Vicenza (200), Pordenone (186), Udine (183), Fermo (172), Ascoli Piceno (166), Belluno (162), La Spezia (162) e Imperia (160). Si tratta di un dato da prendere tutt’altro che alla leggera, sottolinea Nino Cartabellotta, il presidente della stessa Fondazione, in quanto: «Quando l’incidenza supera i 150 casi per 100mila abitanti – commenta – gli amministratori devono decidere eventuali restrizioni mirate per arginare la diffusione».

