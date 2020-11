Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 novembre/ Rapporto test-positivi all’11.2%

Il nuovo bollettino del ministero della salute è atteso per la serata di oggi, giovedì 26 novembre. Nell’attesa, andiamo a dare un ripasso al report di ieri, che ha confermato la tendenza alla decrescita dell’epidemia. Sono stati 25.853 i nuovi casi a fronte di 230.007 tamponi processati. Cala quindi il rapporto fra positivi e test, ieri sceso all’11.2%, più di un punto percentuale in meno rispetto a martedì, quando era al 12.3. Resta purtroppo alto il numero delle vittime, ieri ancora più di 700 (per l’esattezza 722), il che porta il computo aggiornato di decessi causa covid in Italia pari a 52.306, fra le nazioni con più vittime in assoluto al mondo. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, le notizie sono decisamente positive, in quanto i guariti/dimessi sono stati ben 31.819 nelle scorse 24 ore, mentre le terapie intensive sono cresciute in totale di sole 32 unità, portandosi a quota 3.848. La Lombardia continua ad essere la regione dove si registrano più casi (ieri 5.173), seguita da Piemonte, Campania, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, tutte sopra i 2.000.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, AZZOLINA SULLE SCUOLE

Intanto il governo studia il nuovo Dpcm Natale, l’elenco di misure restrittive che dovrebbe accompagnare gli italiani verso le festività natalizie. Vista la curva in decrescita è probabile un allentamento, ma non sarà un liberi tutti, in quanto si vuole evitare quanto accaduto durante i mesi estivi. Di conseguenza, niente feste pazze a Natale e soprattutto a Capodanno, con contatti e spostamenti limitati, e i soliti obblighi di mascherina e di evitare assembramenti. Nel contempo si lavora alla riapertura delle scuole, che potrebbero riaprire i battenti il prossimo 9 dicembre, subito dopo la Madonna, con la ministra dell’istruzione che preme affinché i ragazzi delle superiori possa tornare sui banchi: “Riapertura delle scuole prima di Natale? – le parole dell’esponente del Miur, Lucia Azzolina, ieri a Stasera Italia – ci stiamo lavorando e, in maniera graduale, è possibile, ma ancora non posso dare una data certa. Dobbiamo osservare ancora a fondo la curva”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 NOVEMBRE





