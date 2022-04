Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 aprile/ +271 ricoveri, positività 16.2%

Prosegue la settimana, è mercoledì 27 aprile 2022, e anche oggi andremo a visionare assieme il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Il report riguarderà come sempre l’andamento dei casi covid in Italia, aggiornando i vari indicatori come i contagi totali, gli ospedalizzati e il dato più triste, quello delle vittime. Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute sarà pubblicato dopo le 17:30, nell’attesa, andiamo a rivedere brevemente il report di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 29.575 su 182.675 tamponi processati. Negli ospedali troviamo 10.328 ricoveri in area medica (+278), e 409 in terapia intensiva (-7)

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 aprile/ Positività 11.6%, +39 ricoverati

Il tasso di positività è stato invece pari al 16.2 per cento, mentre il numero delle vittime continua ad essere purtroppo alto, ieri altri 146 decessi per un totale di 162.927 morti a causa del coronavirus dall’inizio della pandemia, il 20 febbraio di due anni fa. Infine il consueto sguardo alla Lombardia, per cui il bollettino di ieri ha comunicato altri 2.715 nuovi contagiati.

SPY CINA/ "Xi Jinping e le quattro crisi che possono ribaltare il regime"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 APRILE

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. Intervistato da Radio Inblu 2000 sulla situazione attuale covid ed in particolare, sulla possibile eliminazione delle mascherine al chiuso, ha spiegato: “Sicuramente elimineremo le mascherine in molte circostanze, questa settimana daremo indicazioni su dove dovremo utilizzarle. Il mio consiglio è ‘abituiamoci a tenerle in tasca’”. E ancora: “Serve ancora la massima prudenza, ma dobbiamo abbandonare le mascherine, che continueremo a tenere sui mezzi di trasporto pubblico, in determinate situazioni, in determinati uffici. Poi le toglieremo anche lì, ma – rimarca – abituiamoci a tenerle in tasca”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 APRILE/ +22 decessi, tasso positività 11,6%

Sileri si è soffermato anche sui numerosi casi di epatite acute riscontrati nei bambini nelle ultime settimane, spiegando: “E’ escluso un legame con il vaccino anti Covid, perchè non è disponibile per le fasce di età in cui si sono verificate. Ed e’ escluso un legame con il Sars-Cov-2, salvo cross-reattività o una concomitante infezione”. L’ipotesi piùverosimile sembra essere l’adenovirus, che in genere non provoca epatiti ma, in concomitanza con un’altra infezione o altri fattori, può causare un danno epatico”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA