Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 maggio/ In T.I. solo 1.278 ricoverati

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, giovedì 27 maggio 2021, il nuovo report con i contagi, i morti da covid e la situazione negli ospedali. La curva è sempre in discesa in Italia, come si è potuto appurare anche dal report di ieri sera, quando i casi emersi sono stati meno di 4.000, precisamente 3.937 su 260.962 tamponi analizzati. Si mantiene a livelli molto bassi l’indice di positività, ieri all’1.5%, in leggera salita rispetto all1.28 di 48 ore fa, ma comunque un dato decisamente positivo. Bene anche il numero dei morti, ieri 121, costantemente sotto le duecento vittime, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 125.622 morti.

Sempre in calo i ricoverati, 45 in meno in terapia intensiva, per un totale di 1.278, dato più basso dallo scorso mese di dicembre, mentre, per quanto riguarda i ricoveri ordinari, il calo è stato di 439 unità, per un computo aggiornato di 8.118. La Lombardia è stata la regione che ha registrato più contagi, 666 (qui il report completo), con la Campania a quota 483, e la Sicilia a 375. Da quando è scoppiata la pandemia i casi totali sono stati 4.2 milioni, mentre i guariti 3.8.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 MAGGIO: IL COMMENTO DI BASSETTI

Numeri, come già detto in apertura, che proseguono la loro discesa, altamente positivi a conferma di quanto le riaperture previste dal governo siano state azzeccate. In molti temevano infatti un ritorno in massa dei contagi dopo il 26 aprile, giorno in cui è tornata la zona gialla, ma a più di un mese da quella data la situazione sembra molto rosea e tenendo conto della campagna di vaccinazione, sembra iniziarsi a vedere la luce in fondo al tunnel.

“Nonostante le previsioni di esperti e politici più faziosi – ha dichiarato il professore della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a L’Aria che tira – ieri sera siamo arrivati al punto più basso per percentuale di tamponi positivi degli ultimi sei mesi. E vedrai – ha aggiunto rivolgendosi alla Merlino – se mi sbaglio, i decessi la prossima settimana diminuiranno ancora. Questo è il frutto non delle chiusure ma dei vaccini, diciamolo forte e chiaro, anche per convincere chi ancora è restio a vaccinarsi”.

