Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 maggio/ Positività 10%, – 209 ricoveri

Siamo pronti a scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 27 maggio 2022. Il report sarà come sempre diffuso nel pomeriggio ODIERNO, indicativamente dopo le ore 16/17:00, e senza dubbio rispecchierà la tendenza positiva degli ultimi giorni, a cominciare da quella del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi di positività segnalati sono stati in totale 20.322. Il numero totale di tamponi cresce di altre 203.607 unità, mentre l’incidenza dei contagiati sui test anti covid processati ha segnalato ieri quota 10 per cento. Non si arrestano purtroppo le vittime, visto che ieri i morti da covid sono stati 94, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 166.358 decessi.

Situazione invece sempre positiva negli ospedali, visto che in terapia intensiva vi sono un totale di 262 pazienti covid, in calo di 22 allettati rispetto al precedente bollettino, e altri 5.782 in area medica, diminuiti di 187 casi. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri segnalava quota 2.742 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 MAGGIO: COL COVID CAMBIANO LE ABITUDINI D’ACQUISTO

Il covid sembrerebbe quindi continuare a battere in ritirata, ma come vi ripetiamo spesso e volentieri, questi due anni e mezzo di pandemia hanno modificato le abitudini degli italiani. Ad evidenziarlo ulteriormente è il Rapporto Italia 2022 di Eurispes, pubblicato nella giornata di ieri, che nel capitolo ‘Consumi e stili di vita tra presente e futuro’, ha posto l’accento sulle abitudini di acquisto dei cittadini del nostro Paese, nonché sugli stili di vita e sul rapporto con le moderne tecnologie digitali. Ne è emerso che a seguito della pandemia solo un italiano su quattro non effettua acquisti online.

“Da oltre due anni a questa parte – si legge sul rapporto – gli strumenti informatici e la Rete sono diventati protagonisti, in parte forzati, della nostra quotidianità. L’utilizzo delle tecnologie digitali è stato non soltanto utile, ma spesso obbligato: per stampare l’autocertificazione, prenotare il vaccino, scaricare il Green pass, interagire via email con il medico di medicina generale, permettere ai propri figli di seguire le lezioni a distanza, ordinare un pasto o la spesa a domicilio e molto altro”.











