Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 ottobre/ 639mila tamponi, nuovo record

E’ tutto pronto per analizzare il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute contenente tutti i dati di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Il report sarà aggiornato come sempre dopo le ore 17:00 di questa sera, e in attesa di scoprire i dati della nuova comunicazione, rivediamo brevemente tutti i numeri ufficiali di ieri. Il totale dei contagiati è stato pari a 4.054 a fronte di 639.745 tamponi anti covid fra molecolari e antigenici.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 OTTOBRE/ +498 casi, +22 ricoverati

Il tasso di positività, di conseguenza, è stato pari allo 0.6 per cento, praticamente la metà di ieri, mentre, in merito alla situazione ospedaliera, si segnalano ad oggi 341 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 3 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altri 2.604 invece in area medica, quelli meno gravi, in crescita di 25 allettati nelle ultime 24 ore. Purtroppo anche ieri si sono registrati dei morti da covid, in totale 48, mentre, per quanto riguarda i casi segnalati nella regione Lombardia, il totale è stato di 498 (qui il bollettino di ieri).

Fabrizio Pregliasco/ "Quarta ondata? Un colpo di coda non ce lo toglie nessuno"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 OTTOBRE: SILERI SULLA TERZA DOSE

Numeri che stanno leggermente crescendo alla luce dei molti tamponi in più elaborati ma anche di un’infezione che sta tornando a farsi sentire in gran parte d’Europa. Anche per questo il governo italiano sta spingendo sulle terze dosi, i richiami e le addizionali, di modo da “ri-coprire” coloro che sono stati immunizzati mesi fa e i cui anticorpi iniziavano a diventare troppo pochi. Poi, nel giro di qualche settimana, toccherà a tutta la popolazione indistintamente.

Ne sono convinti i maggiori esperti, fra cui anche il professor Sileri, sottosegretario alla Salute, che parlando ieri con i microfoni di SkyTg24 ha spiegato: “Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti e con precedenza a chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson che avrà bisogno di un richiamo a tempi brevi. Ma entro l’anno si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale sanitario. Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 26 OTTOBRE/ Min. Salute: 48 morti, 4054 casi, +3 t.i.

© RIPRODUZIONE RISERVATA