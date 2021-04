Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 aprile/ Crolla tasso di positività, 3.4%

Nuovo giorno e nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche per oggi, mercoledì 28 aprile 2021, è atteso in serata il consueto report con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di covid in Italia, a cominciare da contagi, vittime e ricoverati. La curva epidemiologica sta continuando a scendere in Italia e lo si è visto anche dal bollettino pubblicato nella serata di ieri, quando i casi emersi sono stati solamente 10.404, un dato così basso (non di lunedì) non lo si vedeva da settimane in Italia, e lo comprova il tasso di positività, sceso di ben 2.4 punti percentuali nel giro di 24 ore, e assestatosi al 3.4%.

Dosi J&J inutilizzate “Le diamo a chi viene”/ Nel Lazio è 'caccia' a vaccinandi

Continua invece a non scemare il numero relativo alle vittime, ieri altre 373 contro le 301 segnalate nella giornata di lunedì. Importante invece il calo di ricoverati in terapia intensiva, un totale di 2.748 (-101), mentre negli altri reparti i ricoveri sono scesi di 323 pazienti, e ad oggi troviamo 20.312 persone con sintomi covid negli ospedali nazionali. A livello regionale, la Campania è per il secondo giorno consecutivo la regione con più casi, 1.654, seguita dalla Lombardia a quota 1.369 (qui il report completo).

Andrea Crisanti/ "Variante indiana? Contagi aumenteranno, alto rischio di richiudere"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 APRILE, IL COMMENTO DI BASSETTI

Nella giornata di ieri è tornato a parlare il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che in collegamento con Tv2000 durante il programma ‘Il mio medico’, ha parlato del covid, sottolineando una questione: “Chi fa il vaccino non deve fare l’esame sierologico. Commette un grave errore. Noi facciamo il vaccino da 100 anni e chi ha fatto ad esempio il vaccino per il vaiolo non ha mai fatto un esame sierologico per vedere se si avevano gli anticorpi. Gli anticorpi per il covid dopo la vaccinazione Pfizer non vengono rilevati per la maggioranza dai test sierologici perché si dovrebbero fare delle determinazioni che si fanno in alcuni laboratori in ospedale per andare a valutare la risposta sui linfociti T. Non ha senso fare un esame sierologico dopo il vaccino. La vaccinazione dopo 2 dosi copre al 100% per la malattia grave e per la morte”.

Vittorio Sgarbi “Mascherina all'aperto? Se devo masturbarmi non metto preservativo”/ Attacco choc

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA