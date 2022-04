Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 aprile/ In T.I. pazienti sotto quota 400

Un nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, giovedì 28 aprile 2022, è giunto il momento di fare il punto sulla pandemia di covid, con il quotidiano report che aggiorna non soltanto i contagi da coronavirus, ma anche gli ospedalizzati e le vittime. L’Italia sta vivendo una situazione tutto sommato tranquilla, e lo si è capito anche dai numeri del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi di positività emersi sono stati 87.940.

I tamponi processati sono invece stati in totale 554.526, sia antigenici rapidi quanto molecolari, di conseguenza l’incidenza dei positivi sul totale dei test è stata pari al 15.9 per cento. Omicron continua quindi ad essere molto infettiva ma tale diffusione non è accompagnata da un incremento degli ospedalizzati visto che ad oggi vi sono 394 persone ricoverate in terapia intensiva, in calo di 15 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altre 10.155 in area medica, per una decrescita di 173 unità. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino dedicato di ieri segnava quota 13.110 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 APRILE: IL COMMENTO DI ANDREA COSTA

E per parlare dei contagi di covid, è uscito nuovamente allo scoperto nella giornata di ieri Andrea Costa, Sottosegretario alla salute. Parlando con i microfoni di SkyTg24 ha ribadito quanto sia importante mantenere ancora la guardia altissima: “I numeri dei bollettini testimoniano che il virus circola ancora, ma d’altronde l’obiettivo è quello di arrivare a una convivenza con il virus, non si può arrivare a un contagio zero”.

E ancora: “Convivenza significa avere i numeri sotto controllo e che ci permettano di avere i nostri ospedali non sotto pressione, ma che possano continuare nell’attività ordinaria e oggi questi numeri ci sono”. Costa ha concluso: “Questo vuol dire continuare con prudenza e con senso di responsabilità. Ma certamente siamo all’inizio di una nuova fase grazie a quei 52 milioni di concittadini che responsabilmente si sono vaccinati e che oggi ci permettono di affrontare una nuova prospettiva e di guardare al futuro con maggiore fiducia con maggior positività”.

