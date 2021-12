Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 dicembre/ Boom ricoveri, +540

Tornerà anche questa sera il bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, martedì 28 dicembre 2021, andremo quindi a scoprire come sarà evoluta la curva dei contagi di covid, e il report odierno sarà senza dubbio significativo in quanto il primo “vero” dopo le feste. Tenendo conto infatti che il bollettino del lunedì è “falsato” dai pochi tamponi processati, il comunicato odierno sarà quindi fondamentale per capire se i contagi stanno ulteriormente crescendo o meno. Nell’attesa, andiamo a rivedere proprio il bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 30.810 a fronte di 343.968 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 28 dicembre/ 88.8% degli italiani ha almeno una dose

Il tasso di positività è stato pari al 9 per cento, mentre il numero di decessi per covid è stato ancora una volta alto, leggasi 142morti in 24 ore. Negli ospedali, intanto, prosegue la lenta occupazione di posti letto, a cominciare dalle terapie intensive, dove al momento vi sono 1.126 ricoverati, in crescita di 37 unità rispetto a ieri, con l’aggiunta di altri 9.723 posti letto in area medica, in aumento di 503 allettati in 24 ore. Infine i contagi della regione Lombardia, ieri altri 5.065 (qui il bollettino dedicato).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 dicembre/ Positività 11.4%, +107 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 DICEMBRE: IL PUNTO DI CARTABELLOTTA

Intanto ieri è tornato allo scoperto Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe. Intervistato dai microfoni di Radio Cusano Campus, che ha esternato la sua proposta in merito alla quarantena per chi ha fatto la terza dose. Ecco le sue parole: “Omicron è una variante molta contagiose. Ogni positivo – ha aggiunto- può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile. Chi ha fatto il vaccino con la terza dose – ha concluso il presidente della fondazione meneghina – è più difficile si contagi e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata anche con terza dose deve vedere la sua quarantena ridotta”.

LEGGI ANCHE:

SCENARIO COVID/ Le tre variabili che alimentano l’emergenza (e la paura)

© RIPRODUZIONE RISERVATA