Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 febbraio/ Positività 9.6%, -265 ricoveri

E’ lunedì 28 febbraio 2022, l’inizio di una nuova settimana, e una nuova giornata in cui andremo a scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report riguardante l’andamento sulla pandemia di covid. La quarta ondata continua a scemare sempre più velocemente, e anche il bollettino di ieri lo ha confermato. I casi emersi nelle scorse 24 ore sono stati infatti 30.629 a fronte di 317.784 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari, per un tasso di positività pari al 9.6 per cento.

Situazione in forte miglioramento anche negli ospedali, visto che ad oggi vi sono 733 pazienti gravi, quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani, e dato in calo di 30 unità. In area medica, invece, gli allettati sono in totale 10.868 decresciuti di 235 pazienti rispetto alla precedente comunicazione. Il dato che più rattrista resta quindi quello dei morti da covid, ieri altri 144, per un computo totale di decessi dal 20 febbraio di due anni fa pari a 154.560. Infine i contagi della regione Lombardia, che dal bollettino di ieri sono stati 3.332.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 FEBBRAIO: DA DOMANI DECADONO ALCUNE RESTRIZIONI

Alla luce della situazione covid decisamente in miglioramento, queste saranno le ultime ore per alcune restrizioni in vigore per lo stato di emergenza, a cominciare dal divieto di quarantena per i viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi che non fanno partire dell’Unione Europea, che decadrà domani. Per valicare le nostre frontiere basterà avere il green pass base, ovvero, la certificazione che attesti una vaccinazione con le prime due dosi, oppure, un test negativo, o eventualmente una guarigione dal covid non più vecchia di sei mesi.

Inoltre, sempre da domani, torneranno a riempirsi gli stadi, con gli spalti che potranno essere occupati fino ad un massimo del 75%, previe le solite misure di restrizione in vigore. A partire poi dal 10 marzo, invece, verranno meno alcune restrizioni per il cinema, dove si potrà tornare a “consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive”, così come stabilita da direttiva del governo.



