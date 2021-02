Bollettino Coronavirus Ministero Salute 28 febbraio/ Sardegna in zona bianca

Si rinnoverà nel pomeriggio di oggi, domenica 28 febbraio 2021, l’ormai consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, utile a studiare e comprendere l’evoluzione della pandemia in Italia. In particolare dai dati numerici che andranno a comporlo si potrà desumere se i contagi siano in crescita costante, come emerge dal trend degli ultimi giorni di febbraio. Ricapitolando quanto emerso nella giornata di ieri, il report ha segnalato 18.916 nuovi casi positivi, con l’aggiunta di altri 280 morti (27 in più rispetto a venerdì), e 323.047 tamponi processati. In lieve flessione, invece, il tasso di positività, che ha perso mezzo punto percentuale, passando dal 6,3 al 5,8%. Statistiche ancora piuttosto elevate e che certo non inducono a guardare con ottimismo al futuro.

Al momento vi sono 411.966 positivi nel nostro Paese, numero che è cresciuto, di fatto, di 7mila unità, e anche negli ospedali continua a salire il numero dei posti letto occupati, con un +22 registrato per quanto riguarda le terapie intensive (totale in tutta Italia 2.216) e un +80 invece nei reparti di degenza ordinaria, per complessivi pazienti con sintomi Covid pari a 18.372. In isolamento domiciliare troviamo invece 391.378 persone, mentre la regione con più casi è sempre la Lombardia (4.191).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 28 FEBBRAIO: SARDEGNA ZONA BIANCA

In attesa di scoprire i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 28 febbraio 2021, il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ha commentato con soddisfazione l’inserimento da parte del Governo della sua regione in zona bianca: “Un grande risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti i cittadini sardi, ma è un punto di partenza piuttosto che di arrivo. Dobbiamo proteggere la Sardegna con tutti gli strumenti che possano garantire severi controlli sanitari per coloro che entreranno nel nostro territorio”. Situazione decisamente meno felice, invece, nei Comuni della Ausl Romagna, ad esclusione del distretto di Forlì, che da martedì 2 marzo e per due settimane entreranno nell’area color arancione scuro. Il provvedimento interesserà da vicino le province di Rimini e di Ravenna e il Cesenate. Esso comporterà il blocco agli spostamenti anche all’interno dei Comuni e alla pratica delle attività ricreative e sport. Si procederà altresì con la didattica a distanza al 100% per le scuole e per le università, mentre saranno garantiti in presenza i servizi per i bambini da 0 a 3 anni e presso le scuole d’infanzia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 FEBBRAIO





