Bollettino Coronavirus Ministero Salute 28 marzo/ Speranza: “In estate si viaggerà”

Si rinnoverà intorno alle 17 di oggi, domenica 28 marzo 2021, l’appuntamento ormai divenuto tradizionale con il bollettino Coronavirus Italia, riportante i dati forniti direttamente dal Ministero della Salute, nel quale sarà possibile scoprire l’andamento della pandemia nel nostro Paese, con particolare riferimento al numero dei nuovi positivi, delle vittime, dei guariti/dimessi e della pressione esercitata dal virus sulle strutture ospedaliere della Penisola. Intanto, diamo uno sguardo al report di ieri, dove si è registrata una situazione pressoché stabile.

Sabato infatti il dato dei contagi si è attestato a quota 23.839 su 357.154 tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici. In calo il totale dei morti giornalieri, passato dai 457 di venerdì ai 380 di sabato (107.636 dall’avvento dell’epidemia nel Belpaese). Il tasso di positività si attesta al 6,7 %, quindi con una diminuzione dello 0,1% nelle ultime ventiquattr’ore. Attualmente sono 28.621 i pazienti negli ospedali con sintomi. Invece, in terapia intensiva i ricoverati sono 3.635, con 264 ingressi giornalieri. La Regione che registra più casi ieri è stata la Lombardia (4.884), seguita da Piemonte (2.636), Emilia-Romagna (2.269), Campania (2.209) e Puglia (2.008).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 28 MARZO, SPERANZA: “VIAGGI IN ESTATE CON PASSAPORTO VACCINALE”

In attesa di scoprire dunque i dati relativi al nuovo bollettino coronavirus Italia, si registrano le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al quotidiano “Il Messaggero”. In particolare, secondo quest’ultimo, in estate saranno numericamente inferiori le limitazioni per gli italiani e sarà anche possibile recarsi in viaggio all’estero, per mezzo del passaporto vaccinale che l’Unione Europea varerà entro giugno. Quanto alla situazione epidemiologica nel nostro Stato, “si vedono i primi segnali di contenimento del contagio, ma il quadro è ancora molto serio e gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo la zona gialla non è sufficiente”. In materia di riaperture e di previsioni sulle stesse, Speranza afferma: “Non c’è un giorno X, in cui sarà magicamente tutto risolto, ma dobbiamo essere fiduciosi. Il ‘Green Pass’ europeo connesso alle vaccinazioni è la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza“. C’è, però, una convinzione: “Entro la fine dell’estate ogni italiano che vorrà vaccinarsi potrà farlo”.

