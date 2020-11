Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 novembre/ Boom di guariti, +35.467

Altro giorno e altro bollettino del ministero della salute sulla pandemia di coronavirus in Italia. Anche oggi, sabato 28 novembre, è atteso dopo le ore 17:00 il nuovo report che dovrebbe confermare, a meno di colpi di scena, la tendenza continua alla decrescita della curva epidemiologica. Ieri sono stati segnalati altri 28.352 nuovi casi di positività su 222.803 tamponi. Da brividi resta il dato relativo alle vittime, ben 827 in 24 ore, per un totale schizzato a 53.677 morti causa covid dallo scorso 21 febbraio ad oggi. Nel contempo prosegue il lento “sgombero” degli ospedali, con 35.467 guariti/dimessi in 24 ore, -64 nelle terapie intensive (3.782 i posti che restano occupati nei reparti), e -354 nei reparti di degenza ordinaria (33.684 il totale al momento di ricoverati causa covid). La Lombardia continua ad essere la regione dove si registrano più casi, ieri 5.389, seguita dal Veneto a quota 3.418 e dal Piemonte a 3.149.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, 5 REGIONI CAMBIANO ZONA

E proprio la Lombardia, il Piemonte e la Calabria cambieranno colore da domani, domenica 29 novembre, passando dalla rossa all’arancione, con l’allentamento di alcune misure restrittive. Sicilia e Liguria, invece, lasciano la zona arancione per entrare in quella gialla, dove la vita è senza dubbio più agevole. Intanto si continua a discutere del vaccino anti-covid, le cui prime dosi dovrebbero arrivare a settimane. A riguardo ne ha parlato all’Ansa Antonella Viola, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica-Città della Speranza di Padova, soffermandosi in particolare sui vaccini per i bambini: “Gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021 con la sperimentazione nei bimbi. Non c’è nulla di certo, ma chi lavora nel campo considera che la primavera sia un tempo probabile. Se i vaccini per gli adulti saranno approvati a fine dicembre, i tempi per iniziare la sperimentazione sui bambini di tutte le età portano alla primavera”. Viola, parlando poi con l’Huffington Post, ha sottolineato come il vaccino che arriverà sarà totalmente sicuro: “Non si è messa in atto nessuna scorciatoia in termini di sicurezza, efficacia, protocolli e qualità della verifica”. Di seguito il bollettino coronavirus ministero salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA