Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 ottobre/ Trend negativo contagi, +4.598

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 28 ottobre 2021, andremo a scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’aggiornamento giungerà puntuale dopo le ore 17:00 di questa giornata, momento in cui scopriremo come sarà evoluta la curva pandemica di covid in Italia, fra nuovi contagiati, i ricoverati e il dato sempre più triste, quello relativo ai decessi. In attesa della nuova comunicazione ufficiale, andiamo a rivedere il bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 4.598 su 468.104 test anti covid processati fra antigenici e molecolari.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 27 OTTOBRE/ Dati: 513 nuovi casi, nessun decesso

A livello di decessi, invece, si segnalano altri 50 morti per covid, per un totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 131.954. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, al momento il dato segnala 341 pazienti ricoverati in terapia intensiva, i casi tipicamente più gravi, esattamente gli stessi di ieri, e altri 2.615 allettanti invece con sintomi covid nei reparti di degenza ordinaria, numero in questo caso cresciuto di 11 pazienti in totale. Infine segnaliamo come a sempre i contagi della regione Lombardia, che ieri sono stati 513 (qui il bollettino completo).

Le Foche/ "Vaccinati positivi sono rarissimi e non hanno mai malattia grave"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 OTTOBRE: LE PAROLE DI FEDRIGA SU LOCKDOWN E TERZE DOSI

Intanto qualcuno inizia a ipotizzare, alla luce anche del leggero rialzo dei contagi, che solo i non vaccinati possano essere messi in lockdown, e a riguardo ha storto il naso Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia nonché presidente della conferenza delle regioni: “Lockdown per i non vaccinati? Oggi non vedo questa necessità e mi auguro che non ci sia”, parole riportate ieri da Skytg24.it. Il leghista ha poi specificato: “Nel nostro paese anche le aree territoriali con tasso di vaccinazione più basso hanno percentuali maggiori rispetto ad altri paesi europei, un successo del modello italiano. Devo ringraziare i cittadini, i quali hanno partecipato alla campagna in modo massiccio”.

Giulia Lucenti, 16enne morta dopo vaccino/ Genitori: "Vogliamo la verità"

La conversazione si è poi spostata sul tema delle terze dosi di vaccino anti covid, e in questo caso Fedriga ha sottolineato l’importanza di farmacie e medici di famiglia: “Il sistema delle farmacie e dei medici di famiglia è pronto a farsi carico della somministrazione della terza dose solo se i numeri sono ben diluiti nel tempo e contenuti. Ma se dobbiamo continuare a fare grandi numeri in poco tempo come avvenuto finora, gli hub restano la soluzione migliore: vedo molto difficile che farmacie e medici possano reggere 500 mila somministrazioni al giorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA