Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 settembre/ 20% di casi in meno in 7 giorni

E’ atteso fra poche ore il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello contenente tutti i dati aggiornati ad oggi, martedì 29 settembre 2021. La curva continua a decrescere e anche ieri si è avuta la conferma, con uno dei bollettini più “bassi” da mesi. I contagi segnalati sono stati infatti solamente 1.772 contro i 3.099 di domenica, con un trend in calo in una settimana di circa il 20%.

Purtroppo si sono registrate ancora delle vittime per covid, ieri altre 45, per un totale di 130.742 da inizio pandemia, mentre in merito alle persone ricoverate, le terapie intensive sono cresciute di soli cinque pazienti, portandosi a quota 488 ricoverati in tutta Italia, mentre in area medica c’è stato un calo significativo, -62 allettati, per un computo aggiornato di 3.487 persone ricoverate con sintomi covid. Il tasso di positività è stato dell’1.4%, leggermente in rialzo per via dei pochi tamponi analizzati, mentre, a livello regionale, si segnalano i soli 136 contagi scoperti nella regione Lombardia (qui il report completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 SETTEMBRE: IL PUNTO DI CARTABELLOTTA

Situazione positiva quindi così come confermato anche da Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, che parlando ai microfoni di Radio Cusano Campus ha confessato: “Le cose stanno andando abbastanza bene da 2 settimane consecutive i casi settimanali sono in discesa, e anche sul versante ospedaliero si stanno riducendo sia i ricoveri ordinari sia le terapie intensive. Non possiamo che attribuire alle vaccinazioni questo risultato, che ci pone in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei”.

Stando a Cartabellotta, a circa 6 mesi dalla fine del mese di aprile, da quando cioè si è deciso per una riapertura massiccia, “il ‘rischio ragionato’ ha funzionato perché di quello che è stato riaperto non è stato chiuso quasi nulla”. Cartabellotta non esclude comunque che “il fattore stagionale porterà ad un aumento della circolazione del virus”, ricordando comunque quanto il vaccino si stia rivelando un’arma particolarmente efficace.



