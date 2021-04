Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 aprile/ 500 posti letto liberati in 24 ore

É giovedì 29 aprile 2021, e come di consueto anche questa sera verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il classico report con tutti gli aggiornamenti sulla pandemia di Covid, a cominciare dai nuovi contagi emersi, passando per i decessi e arrivando fino alla situazione negli ospedali. Prima di scoprire i dati più aggiornati, diamo una ripassata veloce ai numeri di ieri quando sono emersi 13.385 nuovi casi a fronte di 336.336 tamponi processati fra molecolari e antigienici. Continua ad essere alto, purtroppo, il dato relativo alle morti, ieri altre 344 vittime, in linea comunque con i numeri degli ultimi giorni, e a riguardo il professor Clementi dell’ospedale San Raffaele aveva recentemente sollevato dei dubbi.

Positive invece le notizie che giungono dagli ospedali italiani, dove, anche ieri, si é registrata una diminuzione di 37 posti letto in terapia intensiva e di altri 452 (numero più alto delle ultime settimane) nei reparti di degenza normale, per un totale di pazienti attuali rispettivamente di 2.711 e 19.860. Infine il classico breve focus sulle regioni con più casi, e ancora una volta é stata la Lombardia quella a registrare più contagi, leggasi 2.442 (qui il bollettino completo di ieri), davanti a Campania e Puglia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 APRILE

Nella giornata di ieri si è tenuta la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della salute, Roberto Speranza, voluta da Fratelli d’Italia, e bocciata. Tante le parole del titolare della Salute, fra cui quelle dedicate al primo contenimento del virus a febbraio/marzo di un anno fa: “La reazione è stata coerente con una valutazione seria del rischio – ha raccontato ieri alla Camera l’esponente del Movimento 5 Stelle – è del 1 marzo la circolare della nostra direzione della programmazione, con la quale si dava indicazione alle Regioni di aumentare del 50% i posti di terapia intensiva e del 100% i posti letto di pneumologia e malattie infettive. Una scelta che in quella giornata molti definirono “eccessiva”, rispetto al livello del contagio in Italia. Voglio ricordare a quest’aula che anche dopo l’istituzione delle prime zone rosse in molti pensavano che stavamo esagerando. Abbiamo adottato misure severe prima in territori specifici e poi dal 9 marzo su tutto il territorio nazionale. Quelle misure ci hanno permesso di piegare la curva dei contagi”.

