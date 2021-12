Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 dicembre/ 10.000 ricoverati in area medica

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 29 dicembre, sarà comunicato come da copione poco dopo le ore 17:00 di questa sera. L’Italia si sta scontrando con un vero e proprio tsunami, una quarta ondata che sta facendo registrare numeri da record nei positivi, ma fortunatamente i ricoveri, per lo meno quelli in terapia intensiva, non sembrano subire un boost negativo, chiaro indizio di come i vaccini anti covid stiano comunque permettendo di non far sovraccaricare il sistema. In ogni caso i positivi spaventano, e anche il bollettino di ieri ha evidenziato un numero importante di contagiati, precisamente 78.313, a fronte di 1.034.677 tamponi fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività è stato così del 7.6 per cento, sempre molto alto ma in calo di circa un punto e mezzo percentuale, mentre negli ospedali si è registrato un doppio segno più fra terapie intensive, +19 (totale 1.145 ricoverati) e area medica, dove invece l’incremento è stato di 366 allettati, per un computo aggiornato pari a 10.089. I morti da covid ieri sono stati 202, mentre in Lombardia si è registrato un numero di contagiati pari a 28.795 (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 DICEMBRE: SILVESTRI SULLA VARIANTE OMICRON

I contagi continuano quindi ad essere in forte aumento, ma la nuova variante Omicron sembrerebbe essere meno aggressiva rispetto alla Delta, così come spiegato anche dal virologo italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta. Intervistato nella giornata di ieri dai microfoni del Corriere della Sera sulla quarta ondata, ed in particolare sull’ultima modifica sudafricana del ceppo originario del covid, ha spiegato: “Non sono le feste che ci immaginavamo e abbiamo ancora davanti un periodo difficile. Ma, nonostante una crescita dei contagi che sembra una valanga, dobbiamo avere fiducia: i dati che raccogliamo ogni giorno indicano che la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui vaccinati. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati. La speranza è che – come dice qualcuno – il virus si stia raffreddorizzando”.

