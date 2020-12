Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 dicembre/ +620 ricoveri in 48 ore

Anche oggi, martedì 29 dicembre 2020, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Dopo le 17:00 spazio al nuovo report contenente i nuovi contagi, le vittime, i guariti e la situazione negli ospedali, una fotografia dell’evoluzione della curva epidemiologica in Italia. Negli ultimi giorni i numeri sono in decrescita ma la loro attendibilità è minata dai pochi tamponi processati. E così che ieri sono stati comunicati solamente 8.585 nuovi contagi a fronte però di 68.681 test analizzati nelle scorse 24 ore (il giorno prima i contagi erano stati 8.913 su 59.879 tamponi).

Ridiscende il tasso di contagio, passato dal 14.88 al 12.49%, ma ripetiamo che si tratta di dati che purtroppo non permettono di quantificare la reale situazione dell’epidemia covid in Italia. La cosa certa è che le vittime sono risalite, e dopo le 298 comunicate domenica, ieri sono state 445. Torna a decresce il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, totale 2.565 (-15), mentre per il secondo giorno salgono i ricoveri ordinari, +361 (23.932 in totale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, VENETO ANCORA MAGLIA NERA

Per quanto riguarda le regioni più interessate dal covid, ancora una volta la maglia nera va al Veneto, con 2.782 nuovi casi, seguita dal Lazio a quota 966, con l’Emilia Romagna a 750. Bene la Lombardia che continua la sua lenta ma costante discesa, e che ieri ha fatto registrare solo 573 nuovi casi di infezione. Intanto è stata isolata nella giornata di ieri una nuova variante del covid simile a quella inglese: “È stata isolata nei laboratori di Brescia – le parole del professor Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, ordinario di Microbiologia all’Università degli Studi di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia degli Spedali Civili – una variante del virus Sars-CoV-2 simile a quella inglese, ma tempo prima rispetto a quanto scoperto in Inghilterra”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA