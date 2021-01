Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 gennaio/ Tasso di positività al 5.2%

Anche per oggi, venerdì 29 gennaio 2021, verrà emesso il nuovo bollettino del ministero della salute sul coronavirus, il report contenente tutti i dati aggiornati in merito alla pandemia di covid. La curva epidemiologica sembrerebbe essersi assestata e tendenzialmente al ribasso in Italia, come confermato anche dal bollettino di ieri, quando sono emersi 14.372 nuovi positivi a fronte di 275.179 tamponi processati fra test molecolari e antigenici.

Aumenta leggermente il tasso di positività, passato dal 5.17% di mercoledì al 5.2% di giovedì, ma mantenendosi comunque su livello non allarmanti. Purtroppo continua a restare alto il numero di vittime, ieri altre 492 per un totale di decessi da covid pari a 87.381 con l’aggiunta di 2.515.507 casi totali. Notizie positive invece dalla situazione ospedaliera, dove 383 posti letto si sono liberati nei reparti di degenza normale (20.778 ricoverati totali), e 64 invece in terapia intensiva (totale 2.288).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 GENNAIO, LE PAROLE DI REZZA

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che parlando delle nuove varianti di covid circolanti, precisamente l’inglese, la sudafricana e la brasiliana, ha spiegato: “dal punto di vista italiano, il ministero della Salute già l’8 gennaio ha emanato una prima circolare con cui allertava le Regioni. Sono stati presi contatti con l’Istituto superiore di sanità (Iss), che ha iniziato una sorveglianza su questo e ci si sta organizzando. Abbiamo fatto una riunione con le Regioni e adesso sta per essere emanata una nuova circolare ministeriale che darà dei dettagli maggiori sul da farsi”. Rezza ha annunciato la nascita del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione, che ha l’obiettivo di intercettare in maniera celere eventuali varianti del virus significative.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA