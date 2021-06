Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 giugno/ Contagi e morti sempre in calo

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 29 giugno 2021, è atteso come sempre in serata. In attesa delle 17:30, quando il nuovo report verrà comunicato, rivediamo brevemente i numeri di ieri, quando in Italia sono stati comunicati 389 nuovi casi di positività su 75.861 tamponi processati fra molecolari e antigenici, così come specificato dal dicastero. Il tasso di positività si mantiene stabile allo 0.5% mentre le vittime sono state 28, il doppio rispetto a quelle comunicate domenica (14).

Bene ancora una volta la situazione negli ospedali, dove i pazienti in terapia intensiva sono diminuiti di cinque unità, mentre nei reparti di degenza ordinaria il calo è stato come sempre più consistente, leggasi 20 in meno. Al momento vi sono 54.682 persone contagiate nel nostro Paese (-2.480 rispetto alla precedente comunicazione), e di queste, 52.670 sono in isolamento domiciliare. Solito excursus finale sulle regioni con la Lombardia che ieri ha comunicato solamente 46 casi totali (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 GIUGNO: BASSETTI SULLA VARIANTE DELTA

Numeri che anche nella giornata di ieri hanno quindi confermato la forte tendenza al calo della curva epidemiologica, ma gli esperti invitano a mantenere la massima attenzione alla luce della Variante Delta che sta facendo risalire i contagi in numerose nazioni europee, a cominciare da Gran Bretagna e Russia. A riguardo il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha cercato di rassicurare i naviganti, e parlando ai microfoni de L’Aria che Tira, programma di La7, ha specificato: “La variante delta non fa paura dà sintomi blandi simili all’influenza”.

Poi il noto professore ligure aggiunge: “A me sembra che si siano alzati i toni senza ragioni. La variante delta rappresenta oggi quello che ha rappresentato ieri la variante inglese. Entro il prossimo agosto la variante delta diventerà predominante anche in Italia. Quindi non vedo perché si debba fare tutto questo rumore su una variazione del virus che è evidentemente più contagioso ma che in chi è vaccinato dà un quadro clinico molto più blando”.

