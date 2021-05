Bollettino coronavirus Ministero Salute 29 maggio/ 126.000 vittime covid in Italia

E’ sabato 29 maggio 2021 e come ormai da più di un anno a questa parte, anche oggi faremo il punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus con i dati ufficiali del ministero della salute. L’appuntamento, ve lo ricordiamo, è fissato come sempre attorno alle ore 17:00/17:30 di questa sera, quando verrà appunto comunicato l’aggiornamento sui nuovi contagi, le vittime e la situazione negli ospedali. I numeri di ieri confermano per l’ennesima volta una situazione decisamente positiva, con i casi emersi che sono stati in totale 3.738 su 249.911 tamponi, il che ha fatto abbassare leggermente il tasso di positività, passato dall’1.7 all’1.5%.

Le vittime restano sempre al di sotto delle 200, ieri altre 126, mentre negli ospedali vi sono 64 pazienti in meno in terapia intensiva (totale ricoverati 1.142), e negli altri reparti il computo aggiornato è di 7.192, 515 in meno rispetto a 48 ore fa. In isolamento domiciliare troviamo 237.936, mentre le vittime totali e gli infetti da inizio pandemia sono rispettivamente 125.919 e 4.209.707. Infine, per quanto riguarda le regioni, la Lombardia ha comunicato 661 nuovi casi (qui il report).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 29 MAGGIO, IL COMMENTO DI BASSETTI

La situazione sta continuando a migliorare in Italia, come si evince appunto dall’ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute emesso, merito in particolare della campagna vaccinale, l’unica vera arma contro il covid. A riguardo ne ha parlato ieri via Facebook il noto professor Matteo Bassetti della clinica San Martino di Genova, che ha aggiornato il caso dei due ultrasettantenni no vax ricoverati nella sua struttura: “Deve essere un messaggio forte e chiaro per tutti: il vaccino anti covid salva la vita, non dimentichiamocelo. Uno dei due anziani pazienti no-vax ricoverati nella clinica di Malattie infettive lotta tra la vita e la morte ed è stato intubato 48 ore fa in terapia intensiva. La sua situazione non è delle migliori purtroppo”. La notizia aveva fatto il giro del web in poche ore, visto che negli scorsi giorni una coppia di coniugi, lui 77enne lei 74enne, era stata ricoverata con il covid dopo aver rifiutato il vaccino. La speranza è che la vicenda possa avere il lieto fine.

