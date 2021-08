Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 agosto/ Ricoveri in area medica sopra 1000

E’ martedì 3 agosto 2021, e anche oggi, come di consueto, scopriremo l’evolversi dei contagi di covid in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute. Come ormai tutti gli italiani sanno, dopo le ore 17:00 verrà comunicato il report quotidiano contenente tutti i vari indicatori della pandemia, a cominciare dai nuovo contagi, passando per i ricoveri ospedalieri, il tasso di positività e il numero più triste, quello relativo ai morti. In attesa di stasera rivediamo il bollettino di ieri, quando come da copione di lunedì, i contagi sono stati al ribasso, per l’esattezza 3.190 ma a fronte di 83.223 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari.

Risale il tasso di positività, a ieri a quota 3.8% mentre i morti comunicati sono stati 23, per un totale di 127.285 vittime da covid. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, continua l’incremento di posti letto occupati ma in maniera lenta, ed a oggi troviamo 249 persone in terapia intensiva (19 in più rispetto a ieri), e altre 2.070 invece in area medica (116 in più rispetto a ieri). Infine, a livello regionale, focus come sempre sulla Lombardia che ha comunicato ieri 326 nuovi contagi (qui il bollettino).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 AGOSTO: SALVINI DICE NO AL GREEN PASS

Intanto in seno al governo si continua a discutere sul green pass che potrebbe divenire obbligatorio anche per l’anno scolastico 2021-2022. A ciò si oppone comunque l’ex ministro dell’interno nonché leader della Lega, Matteo Salvini, che parlando ieri con i microfoni di Sky Tg24 ha spiegato: “Green pass obbligatorio nelle scuole? Non roviniamoci l’estate”.

E ancora: “Siamo solo a inizio agosto. È presto per pensare a questioni che ci riguarderanno a metà settembre. Guardiamo i numeri: qualora la situazione dovesse peggiorare dovremo correre ai ripari – ha aggiunto il leader del Carroccio – ma parlare adesso, il 2 agosto, di green pass vorrebbe dire rovinare il turismo. Lo faremo più avanti, seguendo i dati”. Salvini ha quindi concluso: “E poi mi chiedo e chiedo anche al ministro Speranza perché tenere chiuse le discoteche, una decisione che sta aiutando le feste illegali”.

