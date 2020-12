Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 dicembre/ Nuovo calo test-positivi, 9.9%

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino coronavirus del ministero della salute. Fra le ore 17:00 e le 18:00 di questa sera verranno comunicati i nuovi dati relativi alla pandemia di covid in Italia, a cominciare dai nuovi casi, dalle vittime e dalla situazione ospedaliera. Nell’attesa, andiamo a dare uno sguardo al bollettino coronavirus di ieri, mercoledì 2 dicembre quando sono stati registrati 20.709 nuovi casi di covid 19, che hanno portato il computo totale a 1.641.610 da inizio pandemia, lo scorso 21 febbraio. Migliora leggermente la situazione decessi, ieri 684, ma nel contempo sono state superare le 57mila vittime, per l’esattezza, 57.045. La cosa certa è che la curva sta continuando a decrescere ed è sceso sotto il 10% il rapporto fra test elaborati e positivi scoperti. A conferma della luce che inizia a intravedersi in fondo al tunnel, la situazione ospedaliera che continua a migliorare, con 47 pazienti in meno in terapia intensiva (totale 3.616), mentre in totale vi sono 32.454 persone ricoverate negli ospedali nazionali.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, LOMBARDIA REGIONE PIÙ INFETTA

Ancora una volta, con 3.415 casi, è la Lombardia la regione più infetta, seguita dal Veneto a quota 2.782, con la Campania a quota 1.842. Sopra i 1000 casi giornalieri anche Lazio, Puglia e Piemonte. Seconda ondata che sta quindi lentamente passando, ma la scienziata Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, parlando a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico all’università Milano Bicocca, ha spiegato: “Dobbiamo reinventarci la comunicazione con chi prende le decisioni. Noi lo sapevamo che sarebbe accaduto, che sarebbe arrivata la pandemia, perché è qualcosa che accade ogni tot anni. Ma l’accademia forse parla troppo con l’accademia e non con le persone. Attenzione perché un’altra come questa, non ce la facciamo a resistere. Il futuro che abbiamo di fronte – ha aggiunto – ce lo possiamo reinventare, usiamo questo momento di grande trasformazione per desiderare di essere in un posto diverso quando saremo fuori di questo pasticcio. Ne usciamo”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA