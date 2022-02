Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 febbraio/ -348 ricoveri, positività 12.3%

Prosegue la settimana, è giovedì 3 febbraio 2022, e anche oggi andremo a vedere assieme il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Nel pomeriggio scopriremo come è evoluta la curva dei contagi, aggiornando quindi tutti gli indicatori principali, a cominciare dal numero dei contagi, passando dagli ospedalizzati e arrivando fino ai decessi. Prima di vedere il nuovo report, però, diamo una letta veloce al bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 118.994 su 964.521 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari, per un’incidenza dei casi sui test totali, il tasso di positività, pari al 12.3 per cento.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 febbraio/ Positività 10.1%, -80 ricoverati

Negli ospedali vi sono al momento ricoverate 1.524 persone in terapia intensiva, i casi più gravi, in decrescita di 25 unità, mentre tutti gli altri ospedalizzati, quelli che si trovano in degenza ordinaria, sono attualmente 19.550, in decrescita di 323 unità. Continua a restare alto il numero delle vittime da covid, ieri altre 395, per un totale da inizio pandemia pari a 147.320 decessi. Infine, per quanto riguarda i contagiati della Lombardia, dal bollettino di ieri è emerso un totale di 16.098 casi positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 2 FEBBRAIO/ +395 morti e 118.994 casi: dati Min. Salute

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 FEBBRAIO: IL COMMENTO DEL PROFESSOR VAIA

E alla luce dei contagi in forte calo e della situazione in netto miglioramento, ha invitato quasi ad un liberi tutti il professor Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma. Attraverso la propria pagina Facebook l’autorevole medico ha scritto: “Una cosa mi sembra chiara: andiamo verso una primavera di rinascita. Se i dati, sia quelli osservazionali sulla popolazione che quelli derivanti dai sempre più numerosi studi su Omicron in particolare, si confermeranno dovremo mitigare le misure, semplificare tutto, riappropriarci sempre di più degli spazi di socialità”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA OGGI 2 FEBBRAIO/ Dati: +16098 casi, positività 10,1%

Quindi ha aggiunto e concluso il suo pensiero dicendo: “La società civile è pronta e matura per continuare a mantenere eventualmente residue misure di salvaguardia che ancora potrebbero rendersi necessarie ma il nostro obiettivo deve essere chiaro: riaprire quanto più possibile, ridare gioia di vivere alle persone e impulso all’economia”.



