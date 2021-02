Bollettino Coronavirus Ministero Salute 3 febbraio/ Italia a un passo da 90mila morti

Si rinnoverà in serata l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia diramato dal Ministero della Salute. Oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, scopriremo tra le 17 e le 18, qual è stata nelle ultime 24 ore l’evoluzione della curva epidemiologica, con annessi dati statistici relativi ai nuovi casi, alle vittime e alla situazione ospedaliera. In attesa di tale aggiornamento, è d’uopo volgere rapidamente uno sguardo al quadro emerso ieri, quando sono stati scoperti ben 9.660 nuovi contagi, con il tasso di positività sceso al 4% su scala nazionale, dopo gli ultimi 244.429 tamponi-test rapidi processati.

Ieri sono state registrate purtroppo altre vittime, per l’esattezza 499 (170 in più rispetto al giorno antecedente), che hanno portato il totale di decessi per Covid da quando è scoppiata l’emergenza, il 21 febbraio dell’anno scorso, a quota 89.344, ormai a un passo dalle 90mila vittime. Sono invece stati invece 18.976 i dimessi-guariti in più, con 437.765 persone al momento positive al Coronavirus in tutta Italia (diminuzione netta di 9.824 unità rispetto a lunedì). Il virus viene segnalato in forte circolazione ancora in Lombardia e Sicilia, oltre alle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Toscana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 FEBBRAIO, BENE LA SARDEGNA

Fra le regioni d’Italia che stanno registrando i dati migliori relativamente al bollettino Coronavirus diffuso quotidianamente dal Ministero della Salute figura senz’ombra di dubbio la Sardegna, che nelle ultime 24 ore ha visto scendere a 71 il numero dei casi di Covid-19 e addirittura al 2% il tasso di positività, a fronte dei 3.428 tamponi eseguiti nel corso della giornata di ieri. Numeri incoraggianti, che non si riscontravano addirittura dalla fine di agosto 2020, ma che non significano automaticamente fine dell’emergenza, anzi: devono esortare a non abbassare la guardia e a mantenere un comportamento rispettoso verso se stessi e verso il prossimo. Sull’isola, tuttavia, si sono registrati 8 decessi, che hanno portato il totale delle morti dall’inizio della pandemia a quota 994. Sono invece 430 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi e 34 coloro che si trovano in terapia intensiva. I guariti totali sono 22.312 (+527), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente in Sardegna sono attualmente 233.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA