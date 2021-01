Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 gennaio/ +126 ricoveri per covid

Verrà comunicato in serata il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello aggiornato con i dati di oggi, domenica 3 gennaio 2021. Scopriremo così come è evoluta la curva epidemiologica in Italia, in un periodo in cui i dati si stanno mostrando particolarmente altalenanti, alla luce anche dei pochi tamponi processati durante questi giorni di festa. La cosa certa è che sta crescendo il tasso di positività, il rapporto fra i test effettuati e il numero di casi scoperti (oggi al 17.6%), ma come anticipato sopra, i numeri non chiariscono effettivamente la reale situazione covid in Italia.

Fatto sta che ieri sono stati scoperti altri 11.831 nuovi contagi su 67.174 tamponi analizzati, mentre le vittime emerse sono state 364, per un totale da inizio pandemia che ha ormai sfiorato quota 75mila (2.141.201 invece i casi totali di Covid dal 21 febbraio 2020). Al momento troviamo 551.545 persone in isolamento domiciliare mentre il dato dei ricoveri in ospedale è salito di 126 unità (22.948), così come nelle terapie intensive (2.569, +16).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, DI LORENZO SUL VACCINO ASTRAZENECA

La regione con più infetti continua ad essere il Veneto a quota 3.165 nuovi casi, seguito da Emilia Romagna e Lombardia (dove invece i contagi scoperti sono stati 1.402). Nel frattempo prosegue, seppur a rilento, la campagna vaccinale in Italia, e a riguardo sono significative le parole rilasciate nella giornata di ieri da Piero Di Lorenzo, presidente e ad della Irbm di Pomezia, azienda che ha collaborato insieme all’università di Oxford per la creazione del vaccino AstraZeneca: “AstraZeneca – le parole ai microfoni de La Stampa – ha annunciato di essere pronta a produrre tre miliardi di dosi nel 2021. Io credo che i circa 50 milioni di vaccini destinati all’Italia potranno arrivare tutti entro giugno”, aggiungendo che “tutti i documenti richiesti sono stati forniti, ma l’Ema ha diritto a chiedere ulteriori approfondimenti in qualsiasi momento”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute del 2 gennaio 2021

