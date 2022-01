Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 gennaio/ Positività schizza al 21.9%

E’ il 3 gennaio 2022, primo lunedì dell’anno. Passati i festeggiamenti per l’avvento del nuovo anno, anche oggi, dopo le ore 17:00, tornerà il classico comunicato sull’andamento del covid il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Si inizia così, come qualcuno temeva, l’anno solare, con una nuova ondata di covid che sta facendo registrare numeri record, anche se rispetto a un anno fa, i vaccini sembrano mitigare l’effetto dell’infezione, e la quasi totalità dei nuovi positivi non finisce in ospedale, per lo meno, non in terapia intensiva.

In attesa del report di oggi rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 61.046 a fronte di 278.654 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari. L’incidenza dei positivi sul totale dei test schizza al 21.9 per cento, mentre il numero di decessi da covid ieri ha toccato quota 133 (totale 137.646). Negli ospedali ad oggi troviamo 1.319 pazienti ricoverati in terapia intensiva, +22 rispetto al precedente bollettino, e altri 11.756 in area medica (+491). Infine uno sguardo alla regione Lombardia dove i contagiati, come da bollettino di ieri, sono stati 10.425.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 GENNAIO: IL COMMENTO DI SILERI

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, che ha di fatto commentato le nuove misure introdotte dal governo in merito ad un’estensione del green pass, e soprattutto, alla riduzione della quarantena per i vaccinati: “Cambiare strategia è necessario per adattare i provvedimenti a un virus mutevole”, le parole dell’esponente del Movimento 5 Stelle, riportate nella giornata di ieri da Skytg24.it.

“Il virus cambia – ha proseguito – oggi abbiamo la Omicron, che un mese e mezzo fa non c’era, e dobbiamo adattare ciò che facciamo all’evidenza di un virus che è mutevole”. E ancora: “stiamo modulando le armi a disposizione contro una determinata malattie che è mutevole. E’ facile dire col senno del poi che prima avevamo sbagliato”, ha rilevato, perché “ora abbiamo un altro virus” che “contagia cinque volte tanto. Dobbiamo adattarci – conclude – come lui si adatta mutando, noi ci adattiamo a lui facendo degli atti, compreso il Green pass”.

