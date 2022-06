Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 giugno/ -286 ricoveri, positività 9.5%

E’ giunto il tempo di analizzare e scoprire la situazione covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 3 giugno 2022. Quando si sta per concludere la prima settimana del nuovo mese, la situazione virus nel nostro Paese continua a mostrarsi positiva, con contagi in calo, così come la positività, e pochi ospedalizzati. Resta purtroppo ancora alto il numero delle vittime da coronavirus, e il bollettino del ministero della salute di ieri a riguardo ha segnalato altri 79 decessi, per un totale da inizio pandemia pari a 166.865 persone morte per covid.

I nuovi contagi di ieri sono stati invece 17.193, a fronte di 181.055 tamponi processati, mentre il tasso di positività è stato del 9.5 per cento. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, i nosocomi del nostro Paese registrano ancora una situazione di assoluta serenità, con 226 ricoverati in terapia intensiva e altri 4.589 in area medica, per una variazione rispetto all’ultimo report pari a +3 e -289. Infine lo sguardo alla regione Lombardia, che dal bollettino di ieri segnalava 2.361 nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 GIUGNO: IL COMMENTO DI CARTABELLOTTA

E nella giornata di ieri, a proposito di bollettino coronavirus, è uscito allo scoperto il professor Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, think tank milanese che da quando è scoppiata la pandemia si occupa del monitoraggio di tutti i dati riguardanti l’infezione. Positivi i numeri inerenti la settimana fino allo scorso 1 giugno: “I nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, –continuano a scendere (-23,7% rispetto alla settimana precedente) attestandosi intorno a quota 132 mila con una media mobile a 7 giorni di poco inferiore ai 19 mila casi giornaliera”.

Resta ancora il problema delle reinfezioni, ad oggi pari al 3.9 per cento del totale dei casi: “L’avvento di Omicron a inizio dicembre 2021 – spiega Cartabellotta a riguardo – ha portato le reinfezioni dall’1% al 3%: successivamente le sue sotto-varianti, capaci di evadere la risposta immunitaria, unitamente al declino dell’efficacia vaccinale sul contagio, hanno più che raddoppiato il tasso di reinfezioni che ora è al 6,5%”.











