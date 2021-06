Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 giugno/ Morti giù e bassa positività

I nuovi dati circa i contagi, le vittime da covid e i ricoveri in ospedale, li scopriremo questa sera, come sempre attorno alle ore 17:00, quando verrà emesso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 3 giugno 2021. In attesa di tutti gli ultimi aggiornamenti andiamo a rivedere brevemente i dati di ieri, quando i contagi emersi sono stati 2.897 a fronte di 226.272 tamponi processati.

AstraZeneca, Aifa chiarisce/ “No seconda dose ai soggetti che hanno avuto trombosi”

Sale leggermente la percentuale di positività, restando comunque molto bassa, all’1.3%, mentre le vittime registrate in 24 ore sono state 62, un altro dato molto positivo, essendo ancora una volta il totale sotto quota 100. Continua il calo anche nelle terapie intensive, con 56 ricoverati in meno, ad oggi 933 i pazienti gravi, per un totale di soli 33 nuovi ingressi giornalieri, altro dato molto interessante.

Denise Pipitone, Francesco Fredella/ “C'è qualcuno che sta depistando le indagini”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 GIUGNO, BASSETTI SUL VACCINO SINOVAC

I ricoverati con sintomi sono invece 5.858 (-334), mentre in isolamento domiciliare troviamo al momento 203.259 persone. Infine, in merito alle regioni con più casi, la Lombardia ha fatto registrare 519 nuovi contagiati (qui il report completo). Intanto nella giornata di ieri l’Oms ha annunciato l’approvazione di emergenza del vaccino cinese Sinovac, una decisione che ha fatto storcere un po’ il naso al direttore della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che attraverso Facebook ha commentato: “Sono molto perplesso vedendo questa decisione dell’Oms. L’Oms è l’organismo internazionale che si è scagliato contro l’uso del Remdesivir nel trattamento del Covid, basandosi su un unico studio fatto da loro molto criticato. La stessa Oms oggi raccomanda l’uso del vaccino cinese Sinovac sul quale non ho ancora letto alcuno studio scientifico che ne supporti l’efficacia. Che l’Oms torni ad occuparsi di sorvegliare sulla salute nel mondo e lasci alle società scientifiche e agli enti regolari il compito di valutare farmaci e vaccini. Eviterebbe altre brutte figure – conclude – e di perdere ulteriore credibilità”.

Bombana: “Quarta ondata dipende dalle varianti”/ “Serve prudenza, guerra non vinta”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA