Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 maggio/ +58 ricoveri, positività 15.4%

Anche oggi, martedì 3 maggio 2022, andiamo a fare il punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute odierno. Prosegue la “seconda vita” nel BelPaese dopo la decisione di eliminare le mascherine al chiuso dallo scorso primo maggio, salvo gli eventi, i mezzi pubblici e le scuole, scelta che è stata presa alla luce di un virus che sembrerebbe essere divenuto endemico anche se le vittime restano ancora molto alte. Nel bollettino di ieri, a riguardo, sono stati comunicati 124 nuovi morti per covid, per un totale dal 20 febbraio 2020, inizio della pandemia, pari a ben 163.736 decessi.

Per quanto riguarda i contagi, invece, il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri segnalava 18.896 nuove infezioni a fronte di 122.444 tamponi processati fra antigenici rapidi e molecolari, per un tasso di positività pari al 15.4%. Negli ospedali, invece, troviamo al momento 10.162 persone ricoverate in area medica, dato in crescita di 56 unità, e altre 368 in terapia intensiva, numero invece in crescita di 2 allettati. Infine per quanto riguarda la regione Lombardia il bollettino di ieri segnalava quota 1.673 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 MAGGIO: IL COMMENTO DEL PROF ABRIGNANI

E per analizzare l’attuale situazione coronavirus, in attesa del bollettino del ministero della salute, è tornato a parlare ieri Sergio Abrignani, ex membro del Cts, nonché ordinario di immunologia dell’Università Statale di Milano. In linea con la comunità scientifica il docente universitario ha ribadito l’invito alla cautela “il virus continua a circolare – le sue parole ripirtate da SkyTg24.it – e se alcune restrizioni decadono è solo perchè dopo due anni di pandemia abbiamo accettato socialmente che ci sarà una piccola parte di popolazione che si ammalerà in modo severo perchè senza green pass e mascherine sarà più esposta al rischio”.

Quindi Abrignani ha aggiunto e concluso: “Dopo due anni di pandemia si accetta il rischio. Abbiamo ancora decine di migliaia di infezioni e più di 100 morti al giorno, parliamo ancora di un virus che circola tanto, però abbiamo accettato l’idea che ormai abbiamo fatto il massimo”.











