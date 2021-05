Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 maggio/ Positivo calo dei morti per covid

E’ giunto il tempo di aggiornare i numeri della pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, lunedì 3 maggio 2021. Inizia una nuova settimana di restrizioni nel nostro paese, e come sempre, essendo oggi lunedì, i dati saranno al ribasso visti i pochi tamponi processati nel weekend. Probabile che il nuovo bollettino coronavirus sia quindi in linea con quello comunicato ieri, quando i contagi sono stati solo 9.148, ma per via dell’esiguo numero di test analizzati nella giornata di sabato, giorno di festa.

Il tasso di positività, come di consueto in queste situazioni, si è rialzato fino al 5.8% a fronte del 3.4 di sabato, ma i numeri risultano essere scarsamente veritieri visto che i tamponi processati sono stati solo 156mila. Il dato che fa ben sperare è comunque quello dei morti, ieri 144, il più basso degli ultimi sette mesi, per un totale di 121.177 decessi da inizio pandemia. A livello regionale, invece, la Lombardia, con 1.287 casi (qui il bollettino completo), segue la Campania a quota 1.352 e precede il Lazio a 986.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 MAGGIO, LE PAROLE DI RICHELDI

Intanto si guarda sempre con più interesse all’estate, che inizierà dal punto di vista meteorologico fra meno di un mese, e che per molti sarà la stagione della rinascita del nostro paese. A riguardo ne ha parlato ieri Luca Richeldi, membro del comitato tecnico scientifico, che intervistato dal programma di Rai Uno, Domenica In, ha ammesso: “Che cosa ci potrebbe aspettare?. C’è bisogno di responsabilità ragionata da parte di tutti. Ormai i rischi li conosciamo, le misure di sicurezza funzionano. Mascherine, evitare affollamenti nei luoghi chiusi, igiene. Non sappiamo per quanto tempo ancora dovremo usare queste misure, sicuro fino alla prossima estate. Gli errori commessi la scorsa estate – ha aggiunto e concluso l’esperto – non li ripeteremo. Con i vaccini siamo fiduciosi, se usiamo la testa i rischi sono ridotti. Ma se riapriamo senza misure i rischi aumentano”.

