Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 marzo/ Ricoveri in T.I. sotto quota 700

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della giornata di oggi, giovedì 3 marzo 2022, il nuovo report aggiornato sulla situazione pandemia in Italia. Il Belpaese si avvia ormai verso una situazione di quasi normalità, e dinanzi a noi si prospettano mesi che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero regalarci infezioni basse e di conseguenza poche restrizioni. Del resto tutti i principali indicatori sono crollati in maniera importante da un paio di mesi a questa parte, e anche il bollettino di ieri ha confermato questo trend. I nuovi contagi sono stati infatti 36.429 su 415.288 tamponi analizzati sia molecolari quanto antigenici rapidi, per un tasso di positività pari al 8.8 per cento.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 marzo/ -26 ricoveri, positività 7.1%

Continuano a decrescere gli ospedalizzati da covid, e ad oggi troviamo 681 pazienti ricoverati in terapia intensiva, numero diminuito di 27 unità rispetto al precedente report, e altri 502 in area medica, per un calo più marcato pari a meno9.954 allettati. Il numero dei morti da covid stenta invece a decrescere, ieri altri 214 decessi, ma come ci hanno ripetuto spesso e volentieri gli esperti, tale indicatore è quello che scema più tardi e soprattutto più lentamente. Infine, il dato riguardante la Lombardia, che nel bollettino di ieri ha comunicato altri 4.713 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 MARZO/ 4.713 nuovi casi, +23 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 MARZO CONTE SUL GREEN PASS

Situazione che prosegue quotidianamente a migliorare, e alla luce dei contagi in calo, così come di tutti i principali indici della pandemia, l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto una revisione del green pass. Parlando nella giornata di ieri con i microfoni dell’emittente radiofonica Rtl 102.5, il capo del Movimento 5 Stelle ha spiegato, senza troppi giri di parole: “Credo che alla luce dell’andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie” il green pass “sarebbe soggetto a revisione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 MARZO/ +214 morti, tasso di positività 8,8%

Ospite della trasmissione ‘Non stop news’, il numero uno dei pentastellati ha svelato di aver già contattato a riguardo sia il premier Mario Draghi quanto il ministro della salute, Roberto Speranza: “Ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza – ha aggiunto l’ex premier – ad un confronto quanto prima possibile per un piano di revisione di tutte le misure”. Conte ha parlato anche dell’obbligo vaccinale per gli over 50, e pur non esprimendo un parere diretto sulla misura, ha spiegato: “chiaramente ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento”, perché “va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA