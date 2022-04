Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 aprile/ -145 ricoveri, positività 15.4%

E’ sabato 30 aprile 2022, ultimo giorno del mese, e anche oggi come di consueto faremo il punto sulla pandemia covid in Italia grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato, come ormai ogni giorno da più di due anni a questa parte, a poco dopo le ore 17:30 di questa sera, quando verranno appunto comunicati tutti i nuovi dati sulla pandemia contenuti nel nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Nell’attesa possiamo rivedere brevemente il report di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 58.861 su 381.239 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul numero totale di test processati, è stato pari al 15.4 per cento, mentre il numero dei morti resta ancora alto, ieri altri 133 decessi, per un totale da inizio pandemia pari a 163.377 vittime da covid. Negli ospedali, invece, situazione tutto sommato positiva, con 371 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 11 unità, e altri 9.942 in area medica, per un decremento di 134 pazienti. Infine uno sguardo al bollettino di ieri della regione Lombardia, con i contagi che sono stati in totale 7.631.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 APRILE: COSTA SULLE MASCHERINE

Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di obbligo di mascherine al chiuso visto che domani il vincolo verrà meno salvo mezzi pubblici, ospedali, rsa ed eventi al chiuso, e a riguardo è tornato a parlarne Andrea Costa, il sottosegretario alla salute. Interpellato nella giornata di ieri, così come si legge sul sito di SkyTg24: “Dopo L’1 maggio nei luoghi di lavoro non e’ previsto l’obbligo di mascherina, ma in alcune realtà ci sono protocolli che comunque ne prevedranno l’uso”.

Ad esempio, “nei supermercati, dal punto di vista normativo, non esiste piu’ obbligo, ma ci puà essere la sigla di una grande azienda che, attraverso un protocollo condiviso con associazioni datoriali e di categoria, continuerà a prevedere la mascherina. Ma questa è una scelta – ha sottolineato Andrea Costa – non è dettata da un obbligo”. Quindi il sottosegretario ha concluso: “Alcuni protocolli già in essere, figli di uno scenario diverso, in molti casi saranno rivisti, altri mantenuti”.

