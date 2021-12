Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 dicembre/ Superata quota 137mila vittime

E’ mercoledì 30 dicembre 2021, penultimo giorno dell’anno, ed è tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute che fotograferà la situazione covid in Italia. Anche per oggi l’appuntamento non cambia, sempre dopo le ore 17:00, quando verranno appunto comunicati tutti i dati di questa quarta ondata che sta travolgendo in pieno l’Italia. I numeri sono impietosi così come si evince dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 98.020 a fronte di 1.029.429 tamponi processati. Il tasso di positività è stato pari al 9.5 per cento, mentre, il numero dei decessi da covid è stato ieri di 136, per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia, pari a 137.091.

Bollettino vaccini covid oggi 30 dicembre/ 48 milioni di italiani con almeno una dose

Continua anche l’aumento dei posti letto occupati, e preoccupa soprattutto l’area medica, dove ieri c’è stato un ulteriore incremento di allettati, +489, per un totale aggiornato di ben 10.578 pazienti ricoverati con sintomi covid. In terapia intensiva, invece, la crescita è stata più contenuta, leggasi +40 (totale 1.185). Infine i contagi della regione Lombardia, ieri altri 32.696 casi di positività, così come potete evincere dal bollettino dedicato.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 dicembre/ Positività schizza al 15.5%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 DICEMBRE: LAZIO VERSO LA ZONA GIALLA

Contagi in forte aumento quindi, e la situazione sta peggiorando di giorno in giorno in tutta Italia. Dalla prossima settimana, quindi, altre regioni entreranno quasi sicuramente in zona gialla, a cominciare dal Lazio, così come annunciato ieri da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. Intervistato dai microfoni del quotidiano Il Messaggero ha spiegato: “Credo che il 3 gennaio cambieremo colore. Sia per tutti un campanello: dobbiamo recuperare un livello di prudenza, su uso delle mascherine, lavaggio delle mani che si è un po’ allentato. Anche a Capodanno”.

"Omicron in Italia è già oltre il 70%"/ Pistello: "No a corsa al tampone"

Quindi D’Amato ha aggiunto: “In quest’ anno la bestia, il virus, è mutato. Ma l’impatto è stato ridotto dai vaccini. Guardiamo al 2022 con più ottimismo, anche per le nuove armi, come il vaccino Novavax che è su base proteica e potrebbe convincere qualche incerto”. Da lunedì 3 gennaio anche Lombardia e Sicilia potrebbero aggiungersi all’elenco di regioni in zona gialla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA