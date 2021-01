Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 gennaio/ Indice Rt cala a 0.84

Penultimo giorno del mese, sabato 30 gennaio, e come da copione è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento, ormai tristemente classico da un anno a questa parte, è per le ore 17:30/18 circa quando appunto scopriremo i nuovi casi, le nuove vittime e la situazione ospedaliera. In attesa del nuovo report rivediamo i numeri di ieri quando sono stati scoperti 13.574 positivi a fronte di 268.750 tamponi eseguiti fra molecolari e antigenici.

Numeri importanti in quanto i casi sono stati meno di 48 ore fa (14.372) ed è inoltre calato l’indice di positività, ad oggi al 5.05% contro il 5.2 di giovedì. Purtroppo resta sempre molto alto il numero di morti, ieri 477, leggermente inferiore rispetto a giovedì (492). Continua a migliorare invece la situazione negli ospedali, con 18 posti letto liberati in terapia intensiva (2.270 ricoveri totali) e 381 invece nei reparti di degenza ordinaria, dove al momento troviamo 20.397 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 GENNAIO, IL COMMENTO DI SPERANZA

Numeri in miglioramento che sono stati commentati anche dal ministro della salute Roberto Speranza, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “L’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato. Numerose regioni torneranno in zona gialla. Questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa”. E come anticipato dallo stesso esponente grillino, diverse le regioni che tornano in giallo, la fascia cioè a rischio moderato, a cominciare da Lazio e Lombardia, mentre sono solamente cinque le zone che saranno arancioni, ovvero Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. L’indice Rt è sceso a 0.84 contro lo 0.97 della scorsa settimana, rimanendo quindi sotto la soglia critica dell’1. “Negli ultimi 14 giorni – si legge nella bozza del monitoraggio Iss – si continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale”.

