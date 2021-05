Bollettino Coronavirus Ministero Salute 30 maggio/ Superate le 126mila vittime totali

Anche quest’oggi, domenica 30 maggio 2021, penultimo giorno del quinto mese dell’anno, si rinnova il tradizionale appuntamento con il bollettino Coronavirus diramato dal Ministero della Salute, che permetterà di disporre della situazione aggiornata sotto il profilo pandemico in Italia, tanto a livello di curva dei contagi, quanto in termini di ricoveri ospedalieri e vittime. Il rilascio delle statistiche è fissato attorno alle ore 17 e, nell’attesa, è d’uopo volgere uno sguardo ai numeri della giornata di ieri, che testimoniano fortunatamente un’evoluzione positiva dell’emergenza sanitaria in Italia.

Come reso noto dal Ministero guidato da Roberto Speranza, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.351 nuovi casi positivi su oltre 247mila tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Diminuiscono, pertanto, i contagiati rispetto alle 24 ore precedenti, quando erano stati 3.738. Giù anche i decessi: (+83 morti contro i 126 di venerdì), per un totale di 126.002 vittime di Covid-19 dall’avvento della pandemia. Incoraggianti anche i dati inerenti ai guariti (+7.569 persone rispetto a venerdì). In decrescita il dato degli attuali positivi, -4.304, per un totale di 241.996 persone. Il tasso di positività si abbassa ancora, passando dall’1,5% di ieri all’1,3% di oggi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 30 MAGGIO, IL COMMENTO DI FEDRIGA

In attesa di scoprire le statistiche che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 30 maggio, effettuiamo un focus sulle parole pronunciate dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, il quale si è detto “decisamente soddisfatto per il risultato raggiunto con l’adozione delle ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali'”, inserite all’interno dell’ordinanza firmata nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Come Conferenza delle Regioni – ha sottolineato – abbiamo avvertito da subito la necessità di mettere a disposizione il nostro contributo di proposte, elaborando rapidamente linee guida che consentissero a tutti i settori che hanno ripreso o stanno per riprendere le loro attività di poterlo fare organizzandosi per tempo sulla base di un pacchetto di regole di prevenzione comuni”.

