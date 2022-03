Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 marzo/ Superata quota 159mila morti

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 30 marzo 2022. Quando mancano ormai poco meno di 48 ore alla scadenza dello stato di emergenza, andiamo a scoprire assieme per l’ennesima volta in questi due anni e passa di pandemia, come stanno evolvendo i contagi. In attesa del report odierno, che verrà reso pubblico dopo le ore 17:00, diamo uno sguardo al bollettino di ieri, che ha comunicato altri 99.457 casi di positività su 660.708 tamponi anti covid fra antigenici rapidi e molecolari. Il tasso di positività è stato ancora una volta alto, esattamente del 15.1 per cento, mentre, in merito al numero di morti da covid, il dato segnava ieri quota 177, per un totale di 159.054 decessi dal 20 febbraio 2020, numero altissimo.

Negli ospedali italiani, invece, la situazione attuale racconta di 487 ricoverati in terapia intensiva, dato che rispetto al precedente bollettino coronavirus del ministero della salute è rimasto invariato, e altri 9.740 in area medica, per una differenza rispetto all’ultimo report di +244. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 12.518 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 MARZO: IL COMMENTO DI COSTA

Meno di 48 ore e diremo quindi addio allo stato di emergenza e ad una serie di misure di restrizione in vigore da più di due anni a questa parte, ma ciò non significa che la pandemia sia finita, ne tanto meno un “liberi tutti”. Lo stanno ripetendo da tempo gli addetti ai lavori, e lo ha ribadito nella giornata di ieri anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa.

Uscendo allo scoperto nelle scorse ore, così come si legge su Skytg24.it, ha spiegato: “Sono stati due anni complicati. Se siamo di fronte a una fase nuova il grazie più grande va a tutti gli italiani che in due anni hanno seguito con attenzione le regole e soprattutto hanno aderito in massa alla campagna vaccinale. Fase nuova dal primo aprile, dobbiamo ovviamente agire con prudenza ma gli scenari sono positivi”. E ancora: “C’è un aumento dei contagi ma fortunatamente non vi è una pressione particolare sulla rete ospedaliera. Noi tutti vogliamo il ritorno alla normalità”.

