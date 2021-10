Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 ottobre/ Contagi tornano sopra i 5.000

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 30 ottobre 2021, atteso in serata, indicativamente dopo le ore 17:00. Negli ultimi giorni i casi sono tornati leggermente a salire ma se si leggono tutti gli indicatori in toto ci si accorge che tale incremento è dovuto in particolare ad un aumento vertiginoso dei tamponi, alla luce del green pass obbligatorio sul mondo del lavoro, anche se ovviamente una flessione negativa c’è. E così che nella giornata di ieri il bollettino ha segnato quota 5.335 casi di positività, su un totale di tamponi processati pari a 474.778 sia antigenici che molecolari.

Tocilizumab riduce del 16% mortalità Covid/ "Cura Ascierto" funziona nei casi gravi

Negli ospedali, in ogni caso, la situazione continua ad essere molto tranquilla, visto che al momento vi sono nei nosocomi italiani 349 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di sole 2 unità, e altri 2.658 invece in degenza normale, i casi meno gravi, diminuiti di 49 pazienti. Anche ieri sono state comunicate delle vittime da covid, in totale 33, mentre per quanto riguarda la Lombardia, i casi emersi in totale sono stati 510 (qui il bollettino dedicato)

Crisanti "Servono vaccini migliori"/ "Vaccinazione di massa inutile se durano 6 mesi"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 OTTOBRE: SCONTRO SUL GREEN PASS IN FRANCIA

Intanto, in attesa di capire cosa succederà al Green Pass (si mormora possa essere prolungato fino al prossimo luglio 2022), in Francia si registra una sfida interna fra il Senato e il presidente Emmanuel Macron. Questi, attraverso la legge votata dai deputati lo scorso 21 ottobre, aveva esteso il passaporto vaccinale fino al luglio del 2022, ma ieri il senato francese, dove la maggioranza la detiene l’opposizione di centro destra, ha rifiutato l’estensione. L’Aula ha infatti deciso, con 158 voti a favore contro i 106 contrari, di prolungare il green pass solamente fino al 28 febbraio, modificando così la suddetta legge.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 29 OTTOBRE/ Dati Ministero Salute: 5335 casi e 33 morti

A questo punto si attende di capire come evolverà la situazione ed è probabile che i senatori e i deputati possano accordarsi su un prolungamento a metà fra i due provvedimenti, indicativamente fino ad aprile/maggio 2022. In caso contrario toccherà all’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento, mettere l’ultima parola sulla vicenda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA