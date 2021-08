Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 agosto/ Positività al 3.9%, +154 ricoveri

E’ martedì 31 agosto 2021, ultimo giorno del mese, e anche nella serata di oggi è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Quello di oggi sarà un report importante in quanto, come vi ripetiamo spesso e volentieri, sarà il primo “vero” bollettino della settimana, tenendo conto che di lunedì i dati sono sempre al ribasso visti i pochi tamponi processati nel weekend causa laboratori chiusi. Sarà importante quindi capire se realmente la quarta “ondina” sta dando segni di cedimento, con i casi che sembrano in discesa, o se dobbiamo ancora raggiungere il picco.

Bollettino vaccini covid oggi 31 agosto/ 77.5 mln di inoculazioni, +400mila in 24h

Nell’attesa rivediamo brevemente i numeri di ieri, quando i casi emersi sono stati 4.257 su 109.803 tamponi processati fra antigenici e molecolari con l’aggiunta di un tasso di positività pari al 3.9%, in crescita rispetto a quello comunicato domenica. In Italia sono morte altre 53 persone per covid, mentre negli ospedali vi sono al momento 4.264 in area medica (dato cresciuto di 131 unità), e altre 548 in terapia intensiva (+23). La Lombardia ha comunicato ieri 140 nuovi contagi (qui il report completo).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 agosto/ Un morto e positività all'1.4%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 31 AGOSTO: SASSO SUI TAMPONI SALIVARI

Intanto, come vi scriviamo ormai da tempo, si avvicina inesorabile l’inizio del nuovo anno scolastico, e a riguardo ha parlato Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha commentato la novità dell’utilizzo dei tamponi salivari per monitorare la situazione contagi nei vari istituti italiani. “Accogliamo con grande soddisfazione l’apertura fatta dall’Istituto superiore di sanità nei confronti dell’utilizzo dei tamponi salivari per monitorare il rischio contagio nelle scuole italiane”, le parole di Sasso riportate nella giornata di ieri da SkyTg24.it

Covid, Oms "Entro dicembre altri 236mila morti in Europa/ "Calo vaccinazioni del 14%"

“Avevamo lavorato per la loro validazione – ha continuato – arrivata faticosamente solo a maggio, e in seguito abbiamo chiesto a gran voce il loro utilizzo come prezioso strumento di supporto alla campagna vaccinale della comunità scolastica”. Sasso ha aggiunto e concluso: “Sapere di aver guardato nella giusta direzione ci conforta, ma rimaniamo vigili perchè ci aspettiamo che i tamponi vengano utilizzati su larga scala e non solo nei cosiddetti istituti sentinella”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA