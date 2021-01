Bollettino Coronavirus Ministero Salute 31 gennaio/ Indice positività al 4,3%

Comincia l’ultimo giorno del mese, domenica 31 gennaio, e, come ormai da tradizione, è atteso nel pomeriggio di oggi il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, contenente tutti i dati aggiornati relativi alla pandemia in Italia. L’appuntamento, come purtroppo accade quotidianamente da ormai un anno, è fissato tra le 17 e le 18, quando saranno comunicati i nuovi casi, le nuove vittime e la situazione negli ospedali dello Stivale. Intanto, aspettando il nuovo report, ricapitoliamo quanto accaduto ieri, quando sono stati rilevati 12.715 nuovi casi positivi registrati a fronte di 298.010 tamponi processati.

Numeri importanti, che testimonia peraltro il calo dell’indice di positività, passato dal 5,05% di venerdì al 4,3%. Purtroppo resta sempre molto alto il numero dei morti, ieri 421, seppur leggermente inferiore rispetto a giovedì (477), per un totale di 88.279 vittime dall’avvento del virus nel nostro Paese. Continua a migliorare invece la situazione negli ospedali, con 52 posti letto liberati in terapia intensiva e 299 invece nei reparti di degenza ordinaria. Le persone guarite o dimesse sono in totale 1.990.152.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 GENNAIO, VIA LIBERA PER VACCINO ASTRAZENECA

Intanto, al di là di quelli che saranno i nuovi dati statistici che andranno a comporre il bollettino Coronavirus che il Ministero della Salute diramerà nel corso della giornata odierna, si apprende che l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca, da utilizzare preferenzialmente sulla fascia di popolazione d’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Come si legge nella nota ufficiale, il vaccino Astrazeneca è stato approvato “per la prevenzione della malattia Covid-19 nei soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema” e che la Commissione tecnico-scientifica sta tentando “di contestualizzare le migliori condizioni di utilizzo di questo vaccino rispetto agli altri vaccini disponibili (BioNTech/Pfizer e Moderna), sottolineando che una valutazione conclusiva potrà avvenire solo al termine degli studi clinici in corso”. Per ora, l’indicazione di base è quella di utilizzare i vaccini a RNA messaggero nei soggetti più anziani e fragili e di adoperare Astrazeneca sui più giovani, per i quali sono disponibili maggiori evidenze scientifiche.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA