Bollettino Coronavirus Ministero Salute 31 luglio/ 121 decessi, positività al 17.1%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus del ministero della salute di oggi, 31 luglio 2022. Aspettando le ore 17:00, quando verrà diramato il nuovo report con i numeri di contagi, morti e nuovi ricoveri, andiamo a scandagliare i numeri relativi ai contagi di ieri, 30 luglio. Nelle ultime 24 ore i casi registrati sono 49.571. I tamponi processati sono stati 290.013 tra molecolari e antigenici, dunque parliamo di una percentuale di positività al 17.1%. Si tratta di un numero al ribasso visto che venerdì parlavamo del 20,4%.

Parlando invece dei decessi, il bollettino coronavirus del Ministero della Salute parla per la giornata del 30 luglio di 121 morti positivi al Covid-19. Sale così a 172.033 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia, nel 2020. È sceso invece nella giornata di ieri il numero di positività totali: -36.538 rispetto a venerdì. Aumentato il numero di guariti/dimessi delle 24 ore precedenti alla diramazione del bollettino: +86.714. Infine, bene anche il numero sui pazienti in terapia intensiva: -18 pazienti mentre -166 pazienti negli altri reparti Covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 31 LUGLIO: IL MONITORAGGIO ISS

Non solo il bollettino coronavirus riguardante i nuovi contagi e i decessi ma anche numeri riguardanti le percentuali come il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri. Nel monitoraggio ISS, in cui vengono riportati tutti i principali dati, vediamo che è aumentato il numero di guariti e dimessi nelle ultime 24 ore, mentre è sceso anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: -18. Anche il numero generale di pazienti ricoverati diminuisce: sono 166 in meno rispetto al giorno precedente.

Per quanto riguarda le reinfezioni, l’ISS nel bollettino del 30 luglio scrive: “Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873.791 casi di reinfezione, pari a 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati nella stessa settimana risulta pari a 12,6%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (12,1%, dato con tempi di consolidamento maggiori rispetto ad altre informazioni)”.

