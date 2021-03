Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 marzo/ Tasso di positività giù, +5.3%

E’ mercoledì 31 marzo 2021, ultimo giorno del mese, e come da copione andiamo ad analizzare il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report completo di oggi con tutti gli ultimi aggiornamenti in merito al numero di nuovi casi, ai morti per covid, al tasso di positività, alla situazione ospedaliera e via discorrendo. In attesa della nuova comunicazione andiamo a rivedere brevemente il bollettino di ieri, quando i casi emersi sono stati 16.017, a fronte di 301.451 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari, un trend quindi in diminuzione grazie alle misure restrittive ormai in vigore da quasi 20 giorni in tutta Italia.

Esperimento Tubinga: riapre tutto con ticket anti-Covid/ No lockdown, no aumento casi

Il tasso di positività, alla luce dei nuovi casi e dei test processati, è pari al 5.3% ben 2.9 punti percentuali rispetto a lunedì, mentre, in merito alla situazione negli ospedali, i reparti di terapia intensiva fanno registrare un calo di 5 posti letto in terapia intensiva, a differenza invece dei reparti di degenza normale dove si è registrato un incremento di 68 unità. Da inizio pandemia sono 108.879 i morti da covid (ieri +529), mentre le persone che hanno contratto il virus sono salite in totale a quota 3.561.012, numeri drammatici a conferma di quanto il virus abbia pesato sulle spalle degli italiani in questi ultimi tredici mesi. Infine, per quanto riguarda le regioni, ancora una volta è la Lombardia quella che ha fatto registrare più casi, leggasi 3.271 (qui il report completo).

“Fauci papà del covid”/ Ex consigliere Trump choc: “Ha finanziato laboratorio Wuhan”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 31 MARZO, IN ATTESA DEL ROSSO PASQUALE…

E in attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 31 marzo, ci apprestiamo ad entrare come detto sopra nella zona rossa di Pasqua, una serie di misure restrittive che varranno per tutte le regioni, e che scatteranno venerdì 2 aprile, fino a lunedì 5, Pasquetta o lunedì dell’Angelo. Dal sei, invece, le varie regioni torneranno con le colorazioni precedenti il periodo di festa, e le varie misure già in vigore. Si andrà avanti così fino a venerdì 9, quando poi si terrà il consueto monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della salute, che comunicherà i nuovi colori per la successiva settimana di aprile. Molte le regioni che sperano in un allentamento delle misure, a cominciare dalla Lombardia, che si trova in zona rossa da ormai un mese, ma gli esperti mettono in guardia, dopo Pasqua non dovrà essere un liberi tutti: “Dobbiamo evitare che ci sia un liberi tutti che ci faccia tornare indietro – ha detto Francesco Vaia dello Spallanzani ieri a Rtl 102.5 – dobbiamo fare un’estate serena”. Vaia ha poi spiegato: “Penso che dovremmo ritornare a respirare la cultura, il cinema e il teatro. Io li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, prenotazioni, distanziamenti, meglio fare 1.000 repliche anziché 20 e consentire a tutti di poter accedere”.

LEGGI ANCHE:

"Francia spara ai migranti al confine con l'Italia"/ Metodi brutali di Macron

© RIPRODUZIONE RISERVATA