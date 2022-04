Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 aprile/ +64 ricoverati, positività 14.7%

E’ giunto il momento di scoprire assieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 4 aprile 2022. Inizia una nuova settimana, la prima completa del nuovo mese, nonché la prima a tutti gli effetti senza lo Stato di Emergenza. Dallo scorso uno aprile sono infatti venute meno una serie di misure di restrizione che ci hanno accompagnato da due anni a questa parte, ma come ci ricordano sempre gli esperti, ciò non significa che la pandemia sia finita, anche perchè il covid è ancora fra di noi.

Covid e diabete, rischio aumenta fino al 40%/ Studio: "Impatto può essere devastante"

Prova ne sono i contagi registrati nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, in totale 53.588 nuovi positivi su 364.182 tamponi analizzati, per un tasso di positività del 14.7 per cento. Il numero dei morti continua ad essere gravoso, ieri altri 118 decessi per un totale da inizio emergenza pari a 159.784 morti per covid. Negli ospedali, invece, troviamo ad oggi 10.017 ricoverati in area medica, in crescita rispetto al precedente report di 68 allettati, e altri 489 in terapia intensiva, -4. Infine, in merito alla Lombardia, il bollettino di ieri segnalava 6.371 casi di positività.

LOMBARDIA BOLLETTINO CORONAVIRUS 3 APRILE/ 35 morti, 6.371 casi, 44 terapie intensive

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 APRILE: LE PAROLE DEL MINISTRO SPERANZA

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il ministro della salute, Speranza, che ha ribadito come la pandemia sia tutt’altro che finita anche se lo stato di emergenza è cessato: “Nella comunicazione pubblica sembra che la guerra abbia preso il posto del Covid, ma essa si è sommata al Covid, che è ancora lì. Lo vediamo nei contagi: il Covid si aggiunge alle problematicità della guerra, e questo chiede uno sforzo enorme alle persone, agli Stati”, le parole dell’esponente dell’esecutivo rilasciate al programma Rai, Mezz’ora in più.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 3 APRILE/ 118 morti, 53.588 casi, -4 t.i.

Speranza ha ricordato che la pandemia “va affrontata con strumenti ordinari e maggiore fiducia, insieme a prudenza, gradualità e miglioramento del servizio sanitario nazionale. Sono fiducioso perché vedo negli italiani una grande consapevolezza”. Il ministro ha parlato anche delle mascherine al chiuso, spiegando: “Continuo a considerare le mascherine fondamentali. In questo momento sono obbligatorie al chiuso e -ne valuteremo l’utilizzo nella terza decade di aprile, per capire bene quali scelte compiere dal primo maggio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA