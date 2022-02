Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 febbraio/ -293 ricoveri, positività 12.3%

Siamo in attesa di conoscere il bollettino coronavirus del ministero salute di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, e l’appuntamento come sempre è fissato a dopo le ore 17:00, quando appunto il nuovo report sarà reso pubblico. Ormai è confermato che il peggio è passato, la quarta ondata è stata “scavallata”, e i contagi stanno continuando a decrescere anche se non in maniera repentina come qualcuno auspicava. La conferma si è avuta, per l’ennesima volta negli ultimi giorni, anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 112.691, a fronte di 915.337 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari.

L’incidenza dei positivi sul totale dei test anti covid, il tasso di positività, è stato pari al 12.3 per cento, in calo o in linea con la media del periodo, mentre il numero dei decessi continua ad essere alquanto alto, visto che ieri i morti da covid sono stati in totale 414, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2022, l’inizio della pandemia, pari a 147.734. Negli ospedali, invece, calano di 67 unità i pazienti in terapia intensiva e di altri 226 in area medica, infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove i contagiati emersi, così come da bollettino di ieri, sono stati in totale 14.989.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 FEBBRAIO: VERSO SCIOGLIMENTO CTS

E alla luce dei casi di covid in forte calo e di una situazione che pare dirigersi verso una certa “tranquillità”, è molto probabile che a breve il Comitato Tecnico Scientifico, noto anche con l’acronimo Cts, possa sciogliersi. Del resto il pool di tecnici ed addetti ai lavori era stato creato a gennaio 2020 per gestire una situazione di emergenza, e visto che il peggio sembra passato, il suo lavoro è ormai giunto alla fine.

“Le prerogative dell’organismo costituito per la gestione dell’emergenza vengono ricondotte nell’alveo delle gestione ordinaria – sono le parole di Fabio Ciciliano, componente del Cts, parlando ieri ai microfoni del Corriere della Sera a quel punto non ci sarà più bisogno di noi tecnici chiamati in condizioni straordinarie”. Quindi Ciciliano ha aggiunto e concluso: “E’ una struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi. Lo prevede la legge”.

