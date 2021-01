Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 gennaio/ Cala tasso di positività, 13.8%

Anche oggi, lunedì 4 gennaio 2021, verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello che fotograferà la situazione pandemica in Italia. In attesa dei nuovi dati relativi a contagi, vittime e guariti, andiamo a rivedere brevemente il bollettino di ieri, quando sono stati scoperti altri 14.245 casi di positività a fronte di 103mila tamponi eseguiti. Torna a calare il tasso di positività, passano dal 17.6% di sabato al 13.8% di ieri, domenica, mentre continuano ad essere alti i decessi, viste le 347 vittime segnalate nelle scorse 24 ore (totale di morti per covid da inizio pandemia pari a 75.332).

Preoccupa anche la situazione relativa ai ricoveri, con i posti letto liberi che sono diminuiti nelle ultime 24 ore, con un +14 nei reparti di terapia intensiva (totale 2.583), e un +127 invece in quelli di degenza normale, dove al momento troviamo 23.075 persone. Intanto il governo pensa ad una nuova stretta a partire da giovedì 7 gennaio fino alla scadenza del Dpcm, data 15 gennaio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, SPERANZA SULLE NUOVE RESTRIZIONI

L’idea è quella di una zona rossa o arancione in tutta Italia per il weekend 9-10, con il limite di poter ospitare al massimo due parenti/amici a casa, con minori di 14 anni esclusi. E in vista delle nuove restrizioni ha parlato il ministro della salute, Roberto Speranza, che ha spiegato: “Guardiamo all’Inghilterra che ha superato i 60mila contagi al giorno e dobbiamo essere consapevoli del lavoro eccezionale che abbiamo fatto – le sue parole in occasione del vertice con le Regioni di ieri, riportate quest’oggi da Fanpage – dobbiamo usare precauzioni serie perché quella variante ci preoccupa per la velocità di contagio. Per il prossimo fine settimana si valuta – ha aggiunto – di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, 3 gennaio

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 GENNAIO





